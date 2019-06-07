"Откроете рот — будете гавкать за забором!" Украинские врачи возмутились нищенскими зарплатами и произволом в больницах

Несмотря на медицинскую реформу и обещанные высокие зарплаты, украинские врачи получают все так же мало. Проблема часто в том, что деньги за обслуживание пациентов оказались в руках главных врачей бывших поликлиник, а ныне – центров первичной медико-санитарной помощи. А те распоряжаются финансами как хотят.

В результате медики либо увольняются, либо терпят беспредел, опасаясь потерять и этот мизер. А главные врачи угрожают расправами недовольным. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Платят мало и угрожают увольнением

Из центра первичной медико-санитарной помощи №3 Дарницкого района Киева увольняются медики. Причина в том, что даже те врачи, которые успели подписать декларации с 1800 пациентами, получают по 9-9,5 тысяч гривен . Хотя семейным врачам в Минздраве обещали по 25-30 тысяч.

Рассчетки врачей. Зарплата от 6500 до 7000 грн

"Вот я подписала все документы со своими пациентами. Работаю не поднимая головы, когда нужно, выхожу на дежурства. И получила за это чуть больше 9 тысяч гривен. Разве это справедливо? Я знаю, что в других центрах врачи зарабатывают по 18 тысяч", – рассказывает OBOZREVATEL одна из врачей медучреждения.

Как и ее коллеги, она просит не называть фамилии, потому что опасается гнева главного врача. "Нам так и сказали, мол, если будете рот раскрывать, то тявкать будете уже за забором", – предупреждает одна из медсестер. Они также жалуются на то, что им платят по 5-6 тысяч гривен.

"Куда деваются деньги, которые выделяет Национальная служба здоровья? Ведь на каждого врача идет в среднем по 370 гривен. Нам говорят, что купили компьютеры, бумагу покупают, один туалет для людей с ограниченными возможностями ремонтируют. Вот и все", – говорит другой врач.

Врач – 10300 грн, медсестра – 6600 грн

Обманули с коллективным договором?

Причина такой ситуации, по мнению медиков, – коллективный договор, который они заключили с главным врачом. На самом деле, по словам медработников, договор они в глаза не видели. А подписал его вместо них их профсоюзный лидер – главная медсестра.

"Мы ее, конечно, избирали главой нашего профсоюза, но ставить подпись под таким договором не уполномочивали. Получается, главврач приглашал по одному некоторых врачей ознакомиться с документом. Но когда увидел, что они вносят свои правки, то решил договориться с нашим представителем профсоюза. Никакого обсуждения в коллективе не было. Только после подписания стали показывать документ. Там какие-то формулы, проценты, в которых трудно разобраться. У меня такое впечатление, что чем больше я собираю деклараций, тем меньше мне платят", – возмущается врач.

Теперь руководство центра ссылается на этот договор и уверяет, что деньги также нужны на ремонты, закупку оборудования, материалов для проведения анализов и пр. Поэтому врачи получают так мало.

Заведующий амбулаторией получает 15 500 грн

"Хотя в нашем здании и грибок можно на стенах найти, и лифт работает с перебоями. Так что пожилым людям и инвалидам на третий этаж к терапевтам приходится по лестницам подниматься. А пациентов врачам приходится самим спускать на носилках", – рассказывает одна из медсестер.

Главврач Ярослав Швейгер в свою очередь, судя по декларации, в прошлом году зарабатывал по 27 тысяч гривен. Он заявил OBOZREVATEL, что не довольны ситуацией либо молодые специалисты, либо те, кто не очень хорошо работает.

"Некоторые считают, что вот набрали декларации и им уже должны платить по 20 тысяч. Но так не бывает. Те, кто классно работает, выкладывается, – и получают больше. А что касается коллективного договора, то его обсуждение было. Может, те, кто пришли к нам на работу уже после его подписания, так говорят. Или те, кто не является членом профсоюза. Хотя они могут принимать участие в собраниях", – заверяет Швейгер.

Врач – 9500 грн

Врач – 12 000 грн, медсестра – 6000 грн

Главврач утверждает, что на зарплату медикам идет более 70% перечисленных Нацслужбой здоровья денег. "Я им объясняю, что с НСЗУ у нас договор, где указано еще 18 пунктов, которые мы должны выполнять. Это иммунопрофилактика (прививки. – Ред), флюрография, анализы, исследование крови, патронаж и прочее. На это тоже нужны средства. Мы закупили современный анализатор, покупаем быстрые тесты на определение сахара, холестерина, на беременность. Делаем ремонт для людей с ограниченными возможностями", – перечисляет главврач.

Также он отмечает, что у каждого врача есть план по прививкам, который он должен выполнять. Если нет, то с его заработка высчитывают определенную сумму. "Профосмотры, посещение детей до года, осмотр детей перед школой, направление к другим специалистам и т. д. Это все работа врача. За то, что он просто сидит в кабинете, никто деньги не платит", – говорит о правилах начисления зарплаты Швейгер.

На что уходят деньги центра – спиртовые салфетки, пробирки, автотранспорт, стирка белья

Максимальная зарплата врача в этом центре – 19 тысяч гривен. "Этот человек выкладывается на все 100%", – говорит главврач. Другие же врачи, по его словам, получают 11-12 тысяч.

Сообщила о зарплате и уволилась

Из-за такой ситуации в центре №3 Дарницкого района столицы врачи и медсестры вынуждены искать подработку или просто увольняться. Один из докторов, например, помимо работы в этом центре, подрабатывает еще и в частной клинике. А летом вынужден копать картошку, чтобы прокормить семью.

Другой врач признался, что давно имеет вторую работу. "Закончил курсы программистов, подрабатываю. Потому что на мою зарплату тут не прожить. Самый большой заработок у меня был 8 тысяч гривен. А так я получал от 4 до 6 тысяч. Это ненормально. Пошел работать программистом, тут и заработок больше и отношение лучше. Потому что в нашем центре к врачам относятся очень плохо, доктор виноват во всем, начальство никогда не защищает своих сотрудников", – рассказывает медик.

Семейный доктор

В августе прошлого года семейный врач этого центра Дарья Дмитриевская написала в соцсети, что она заключила с пациентами 700 деклараций и получила лишь 3,3 тыс. грн зарплаты. Доктор сообщила, что на самом деле специалистов у них не хватает, и они вынуждены работать почти по 8 часов и принимать намного больше пациентов. А в центре не проводятся ремонты, не обновляется техника, не закупаются тест-полоски для определения глюкозы и холестерина. Не меняют старые окна, которым по 20-30 лет.

В результате она уволилась и перешла работать в частную клинику.

Врачи уезжают в Европу

К сожалению, подобная ситуация сложилась не только в Центре первичной медикосанитарной помощи №3 Дарницкого района Киева.

За детей врачам платят больше

Например, жалуются на низкие зарплаты и врачи поликлиники №1 Шевченковского района столицы. Они рассказывают, что заключили декларации, приносят своей поликлинике до 70 тыс. грн в месяц, а на руки получают 6-7 тысяч. В Каменец-Подольском Хмельницкой области врачи сообщают, что их зарплата на уровне 6 тысяч гривен, и что им обещали незначительное повышение. Та же ситуация и в Житомирской области, там врачи получают максимум 9 тысяч.

"От нас вообще ничего не зависит, главный врач как феодал: хочет платит, а хочет – найдет множество причин, чтобы снять с тебя деньги. Он не может пережить, что врач на самом деле должен и имеет право на зарплату в 20-30 тысяч. Не нравится – тебе сразу же указывают на дверь. Недовольных очень быстро выживают, им устраивают проверки, сидят на их приемах, опрашивают пациентов. Ты на нервах работаешь месяц, второй, а потом плюнешь и уволишься. Тебе еще вслед пообещают, что нигде в районе на работу тебя не возьмут", – рассказала OBOZREVATEL столичная врач, которой так пришлось уйти с работы.

Медицинский эксперт Лариса Конаровская говорит, что из-за таких зарплат многие врачи переходят работать в частные клиники либо уезжают в Европу, где платят намного больше.

"К сожалению, несмотря на реформу, фонд заработной платы остается в руках главных врачей и бухгалтера. Именно они решают, сколько денег заплатить врачам, а сколько оставить на хознужды, закупку лабораторных материалов. Мало кто в столице получает по 20 тысяч гривен, как МОЗ обещало", – пояснила нам Конаровская.

Многие врачи уезжают за рубеж

Глава совета Киевского медпрофсоюза Сергей Кубанский отмечает, что даже в столице очень большой разброс по зарплатам: "Есть врачи, которые получают всего по 7-8 тысяч гривен, а есть по 18-20 тысяч".

По его мнению, государство самоустранилось от процесса зарплат медработникам. "Зарплата врача теперь определяется в коллективном договоре. Это не наша выдумка, а мировая практика. Когда собственник, профсоюз и трудовой коллектив решают вопросы оплаты труда. И коллектив, и профсоюз имеют право вносить изменения и дополнения в этот договор", – говорит Кубанский.

Придется вступать в переговоры

В Нацслужбе здоровья Украины, которая, собственно, и перечисляет в центры первичной медицинской помощи деньги за оказанные врачами услуги, говорят, что их задача – принять отчеты и вовремя в полном объеме передать средства.

Врачи

"То, как их используют в медучреждении, решает уже коллективный договор. В обсуждении договора должен принимать участие профсоюз и коллектив. Там должен быть прописан механизм начисления заработной платы. К сожалению, бывает, когда врачи сами не хотят вникать в это, не понимают, отмахиваются от обсуждения договора", – заявила OBOZREVATEL спикер НСЗУ Лилия Гудзь.

Также она советует, что если уже произошло так, что главврач умудрился составить договор в своих интересах, то коллективу нужно объединиться и вступить в переговоры, чтобы изменить документ.

В этом центре врачи получают до 18 тыс гривен зарплаты КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи г. Мукачево"

"Механизм начисления денег может быть разным. Например, можно установить, какой процент от заработанных врачом средств пойдет ему на зарплату. У нас на сайте в разделе Е-данные каждый может посмотреть, сколько деклараций с ним заключили, и посчитать, сколько денег он принес медучреждению", – говорит Гудзь.

Супрун советует объединяться и требовать

И. о. главы МОЗ Ульяна Супрун недавно призвала врачей идти к своим руководителям и требовать своих денег. "Когда медики коллективно придут к своему главврачу и скажут, что у меня 1,5 тысячи пациентов и я приношу каждый месяц 50-60 тысяч или 100 тысяч гривен, а моя зарплата вот такая... Они могут идти в райрады и говорить, что главврач им не платит. И спрашивать власть: "Вы хотите, чтобы мы остались? Или хотите, чтобы в другом районе нам дали 25 тысяч и мы бы ушли?" – заявила и. о. министра.

Правда, сами медики такого энтузиазма не поддерживают. "Уйти тоже сложно. На новом месте придется начинать все сначала, ведь далеко не все пациенты захотят ездить за тобой в другой район, например. Снова надо заключать декларации, жить на копейки. Это многих и останавливает, а главврач этим пользуется. Дойдет до того, что придется объявлять забастовку и идти требовать своих денег к мэру", – жалуются врачи.

"Мы требуем обеспечить минимальные стандарты для врачей и медсестер, для этого нужно заключить отраслевой договор. Там могут быть прописаны минимальные зарплаты для медиков, меньше которых платить нельзя. Пока МОЗ тянет с этим", – говорит Кубанский.

Кстати, в Грузии, когда проводили медреформу, то сразу четко определили, какой процент от заработанных врачом денег идет ему на зарплату. Поэтому главврач ничего уже изменить не может.

Также Кубанский считает, что заранее для врачей установлены неравные условия. Например, за маленьких пациентов или пожилых государство перечисляет больше денег, для этого используют специальный коэффициент.

"За детей могут платить 1500 грн, за пожилых – 700 грн. Это выгодно в тех районах, де живет много детей или много пенсионеров. А что делать врачу, который обслуживает людей до 40 лет? Это несправедливо", – считает Кубанский.

Также совсем из реформы выпали и медсестры. Они деклараций не заключают, поэтому зависят от врачей. И если один медик заключил мало деклараций, то будет страдать и медсестра, которая с ним работает.

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