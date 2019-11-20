"Воюют даже инвалиды!" Главарь "ДНР" признал колоссальные потери террористов

Так называемый экс-секретарь "совета безопасности ДНР" и создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что за первые месяцы активных боевых действий на Донбассе они потеряли более двухсот российских наемников.

Об этом он рассказал в интервью одному из журналистов кремлевского пула. Видео с речью террориста под названием "Статус Донбасса и православный корень Украины" размещено на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца)."Первые три месяца самой активной фазы привели к потерям – в районе 220 погибших. Потом, например, по данным на 2017 год – по нашим подразделениям, интегрированным в состав корпуса и "МВД ДНР", прямые потери вместе составили порядка 500 человек", – сказал Ходаковский.

Александр Ходаковский Главред

Он также добавил, что это не считая тех наемников, которые стали инвалидами и потеряли здоровье, но при этом до сих пор остаются в рядах "ДНР".

"Ребята получили много ранений. У нас такая практика – оставлять в строю даже инвалидов. Например, в комендантских подразделениях", – признался главарь оккупантов.

По его словам, погибших они считали по количеству пенсий. Мол, на тот момент государственная система РФ по этому вопросу не работала, следовательно, террористы возложили эту задачу на себя. В частности, финансировали выплаты из собственных фондов и источников наполнения бюджета "республики".

Террористы на Донбассе n-v.com.ua

"Потому что невозможно вести войну, не имея на это средств. Мы сразу взяли на себя нагрузку в плане обеспечения хотя бы какими-то пенсиями. Но они были достаточно существенными – выше, чем сейчас", – заявил Ходаковский.

Для этого, добавил он, у террористов была налажена работа оперативных и кадровых подразделений, велся учет добровольцев.

"Несмотря на то, что активная фаза закончилась в сентябре 2014 года, все те действия, которые происходили на линии соприкосновения, приводили к достаточно существенным потерям. Мы их зафиксировали, собирали данные по подразделениям. Это достоверная информация. До сих пор мы можем открыть нашу базу данных и дать ответ на любой вопрос", – признался основатель террористического батальона "Восток", добавив, что сейчас они сами почти не ведут статистику.

Как сообщал OBOZREVATEL, один экс-главарей "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что оккупированный террористами Донбасс не сможет выжить без внешней поддержки. Он также рассказал о массовом выезде людей из "республики".

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