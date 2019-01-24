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''Обвинен в воровстве'': стало известно о ''темном" прошлом активиста Дзиндзи

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Скандальный активист Андрей Дзиндзя во времена Революции Достоинства воровал деньги у "Автомайдана".

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал один из экс-руководителей организации Сергей Хаджинов. По его словам, еще в феврале-марте 2014 года Дзиндзя резко заинтерисовался благотворительными деньгами, которые шли на восстановление автомобилей, побитых титушками экс-президента Виктора Януковича.

“Мы Дзиндзю попросили выйти из “Автомайдана” в феврале-марте 2014 года после внутренних и не очень приятных ситуаций. Он был обвинен в воровстве денег. Мы собирали разными способами средства на восстановление автомобилей, после того как их били титушки, полиция или они “внезапно” сгорали. Люди стояли с коробками у Дома профсоюзов, и все желающие могли сделать пожертвования. Андрей Дзиндзя очень заинтересовался процессом сбора денег”, — рассказывает Хаджинов.

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Андрей Дзиндзя

Андрей Дзиндзя

Facebook активиста

Нездоровое внимание к чужим деньгам спровоцировало разногласия внутри организации, а от Дзиндзи отвернулись все его друзья.

“Между ним и активистами постоянно возникали конфликты, доходило вплоть до мордобоя. Не хотел бы вспоминать людей, которые в этом участвовали, ведь с ними нет связи. После этих случаев и шизофренических обвинений — мол, деньги собираются не так, и он хочет сам собирать — мы его попросили выйти из организации и никогда не возвращаться, что он, собственно, и сделал”, — подчеркнул Хаджинов.

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При этом в “Автомайдане” постарались не придавать огласки конфликту, но Дзиндзя в свойственной ему манере попытался публично “наехать” на бывших товарищей.

“Мы не поднимали шум, но Андрей через какое-то время начал мстить. Где только мог, он писал, будто “Автомайдан” плохой, а правильный только тот, который он сам и организовал. Хотя это все неправда. Где только может, он льет грязь на тех, с кем был во время Революции Достоинства”, — уверяет активист.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • Андрей Дзиндзя работает на скандального народного депутата Сергея Пашинского, а также предоставляет свои услуги одиозному российскому олигарху Павлу Фуксу.

  • Владельцы АТБ могут отобрать у олигарха Фукса газовые месторождения.

  • Янукович-младший может продать "Донбассэнерго" российскому олигарху Фуксу.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Андрій Дзиндзя
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