Входил полковник СБУ: в Киеве закончили расследование по банде, похищавшей людей

В Киеве завершено досудебное расследование в уголовных производствах по преступной организации, похищавшей людей, в состав которой входили сотрудники Службы безопасности Украины и криминальные авторитеты.

Об этом написала в Facebook первый замглавы ГБР Ольга Варченко. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В состав преступной организации входило 11 человек, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также другие лица, которые организовались в устойчивое иерархическое объединение и на протяжении 2016-2018 совершали тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни, здоровья, свободы, неприкосновенности и собственности лиц на территории г. Киева и Киевской области", – рассказала она.

Facebook Ольги Варченко

Facebook Ольги Варченко

Следствием было установлено, что указанные лица осуществляли похищения людей с целью дальнейшего вымогательства денежных средств на общую сумму более 2,5 млн долларов США и принадлежащего им имущества, незаконно лишали их свободы, применяли в отношении потерпевших насилие и пытки.

Отмечается, что в ходе расследование было проведено три волны спецопераций, более 120 обысков, в результате которых изъято значительное количество незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов. Все 11 членов банды были задержаны.

Facebook Ольги Варченко

Facebook Ольги Варченко

Facebook Ольги Варченко

Варченко сообщила, что относительно 4 человек, причастных к совершению указанных преступлений, уже вынесено обвинительные приговоры.

Относительно еще 4 обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 УК Украины и 3 активных участников преступной организации, среди которых действующий сотрудник Службы безопасности Украины, который долгий период времени занимал высокие руководящие должности в звании полковника, обвинительные акты направлены в суд 08.05.2019 и 25.06.2019 соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины провели самую масштабную спецоперацию по разоблачению торговцев наркотиками в интернете за криптовалюту.

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