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"Вернуть всю Украину": Портников раскрыл страшный план Путина

7.6тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин хочет полностью оккупировать Украину и возродить империю СССР. Для этого он готов сеять хаос во всем мире и сотрудничать с любыми силами, которые способствуют этому.

Следовательно, он не брезгует даже дружбой с лидерами ультраправых организаций, которые имеют нацистские корни (к примеру, Австрийская партия свободы). Об этом написал в статье для Lb.ua украинский журналист, публицист Виталий Портников.

"Было бы ошибочным считать, что Путин будет содействовать только откровенно пророссийским силам. Нет, Путин будет помогать каждому, чьи действия приводят к хаосу и деморализации населения, к деградации политической культуры и распаду государства. Потому что только так можно достичь реализации простого плана – вернуть всю Украину в сферу российского влияния, либо же откусить от ее территории восток и юг, а в оставшейся части создать марионеточный режим под патриотическими лозунгами", – подчеркивает он.

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Виталий Портников

Виталий Портников

Facebook Виталия Портникова

Портников добавил, что эта программа "возвращения" Украины совпадает с программой "возвращения Европы" и является необходимым пунктом возрождения Советской империи.

"И это именно тот процесс, в котором мы живем – империя агонизирует, но пытается собрать все силы для того, чтобы возродиться и вернуть утраченное. Мы приближаемся к кульминации этого процесса – по крайней мере, у нас", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что Россия проделала один и тот же сценарий дестабилизации обстановки в Украине и в Черногории. Там 9 мая суд вынес обвинительный приговор по делу о попытке антиправительственного путча во время парламентских выборов 16 октября 2016 года. Теперь, после выборов президента, сценарий может повториться.

В свою очередь, журналист Роман Цимбалюк отметил, что российская власть не имеет права обвинять Украину в фашизме тогда, как сама сотрудничает с Австрийской партией свободы, имеющей нацистские корни.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинВиталий Портников
Место
Украина
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Северг Олег
Северг Олег
Враньё ! Никому Запад Украины и даром не нужен. Даже если бы сами просились стоя на коленях - ноль шансов. Это уже не возможно - второй раз веры говну не будет.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Северг Олег, когда то на западе Украины, в 1939 году, советов встречали как освободителей, но через месяц советы начали аресты, растрелы и прочую оккупационную мерзость. Так что у рашиков шансов на дружбу нет - второй раз веры говну не будет - раша на паРашу.
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Южный Гарик
Южный Гарик
да налейте ему уже, а то он как трезвеет, такой бред начинает нести, но рагулям, судя по коментам, нравится....
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Ященко Олег
Ященко Олег
Гитлер здох, но дело его живет в воспаленном мозгу плешивого Путлера. Даже Чингизхан бы сейчас с умилением смотрел на своего кремлевского предшественника, ведь государственный строй, который несет захватничество, агресию, ненавесть ко всем народам и хаос, он посеял в Маасковии, которая 250 лет была центром золотой орды и не меняет традиций по сей день.
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2 из 5 ответов | показать все
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ященко Олег, Ты че пидор истеришь?Мне вообще по хуй твое рагульское мнение,истории не бывает много дебил,она одна на всех,или как у вас на отдельно взятую свиноферму,вы не первые и не последние, ""историю " России гейропейцы пытались писать сотни лет назад,уже тогда мы им были врагами и варварами,хотя эти пидорасы мылись раз в год,и срали под окна,соси хуй ушлепок.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Бабаев Бабай, следующий клоун Рашки будет посладователь предшественника клоуна Пукина и продолжателем дела Чингизхана и Гитлеровской идеологии, а то что была ошибка в напечатывание было заметно раньше тебя, так что звереныш не умничай и это первое. Второе, мне не известно кто такой Бебик и почему ты мокша деревенский взял что я на него ссылаюсь?. Есть много исторических источников которые были неперекрученные московитами и дошечими до нашего времени, и они не попали к мокшам которые переписывали историю Руси под себя, именно ее ты выставляешь за истину и это естественно, так как она была писана для тебя и что бы такие как ты в нее свято верили. Так что не учи украинцев украинской(Руськой) истории, княпай свою и наслаждайся, купайся во лжи и упивайся, верь в рашисткий бред и пораднись с ним. Одним словом "иди наКуй".
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