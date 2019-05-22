"Вернуть всю Украину": Портников раскрыл страшный план Путина

Президент России Владимир Путин хочет полностью оккупировать Украину и возродить империю СССР. Для этого он готов сеять хаос во всем мире и сотрудничать с любыми силами, которые способствуют этому.

Следовательно, он не брезгует даже дружбой с лидерами ультраправых организаций, которые имеют нацистские корни (к примеру, Австрийская партия свободы). Об этом написал в статье для Lb.ua украинский журналист, публицист Виталий Портников.

"Было бы ошибочным считать, что Путин будет содействовать только откровенно пророссийским силам. Нет, Путин будет помогать каждому, чьи действия приводят к хаосу и деморализации населения, к деградации политической культуры и распаду государства. Потому что только так можно достичь реализации простого плана – вернуть всю Украину в сферу российского влияния, либо же откусить от ее территории восток и юг, а в оставшейся части создать марионеточный режим под патриотическими лозунгами", – подчеркивает он.

Виталий Портников Facebook Виталия Портникова

Портников добавил, что эта программа "возвращения" Украины совпадает с программой "возвращения Европы" и является необходимым пунктом возрождения Советской империи.

"И это именно тот процесс, в котором мы живем – империя агонизирует, но пытается собрать все силы для того, чтобы возродиться и вернуть утраченное. Мы приближаемся к кульминации этого процесса – по крайней мере, у нас", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что Россия проделала один и тот же сценарий дестабилизации обстановки в Украине и в Черногории. Там 9 мая суд вынес обвинительный приговор по делу о попытке антиправительственного путча во время парламентских выборов 16 октября 2016 года. Теперь, после выборов президента, сценарий может повториться.

В свою очередь, журналист Роман Цимбалюк отметил, что российская власть не имеет права обвинять Украину в фашизме тогда, как сама сотрудничает с Австрийской партией свободы, имеющей нацистские корни.

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