В Запорожье по-зверски убили криминального авторитета: появились данные о подозреваемых

Полиция установила личности двух подозреваемых в убийстве криминального авторитета Алексея Петрова по прозвищу "Петрик" в Запорожье.
"Это жители Запорожья 1960 и 1991 годов рождения", — сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Оба преступника объявлены в розыск, расследование продолжается.
Подозреваемые в убийстве
Скриншот
Как сообщали СМИ, криминальный авторитет занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на местной свалке "Черная Гора".
Согласно расследованиям журналистов, он работал в "связке" с руководством предприятия "Запорожсталь", поскольку было замечено, что охрана предприятия пропускала его транспорт для сбора отходов.
До 2000 года Алексей Петров был одним из пяти членов известной группировки "Франца". В последнее время проживал в частном секторе в поселке Второмайский.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Днепра были задержаны известный в криминальных кругах авторитет по прозвищу "Ариец" и трое его подельников.
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