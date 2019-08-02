В Запорожье по-зверски убили криминального авторитета: появились данные о подозреваемых

Полиция установила личности двух подозреваемых в убийстве криминального авторитета Алексея Петрова по прозвищу "Петрик" в Запорожье.

"Это жители Запорожья 1960 и 1991 годов рождения", — сообщили УНН источники в правоохранительных органах.

Оба преступника объявлены в розыск, расследование продолжается.

Подозреваемые в убийстве Скриншот

Как сообщали СМИ, криминальный авторитет занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на местной свалке "Черная Гора".

Согласно расследованиям журналистов, он работал в "связке" с руководством предприятия "Запорожсталь", поскольку было замечено, что охрана предприятия пропускала его транспорт для сбора отходов.

До 2000 года Алексей Петров был одним из пяти членов известной группировки "Франца". В последнее время проживал в частном секторе в поселке Второмайский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Днепра были задержаны известный в криминальных кругах авторитет по прозвищу "Ариец" и трое его подельников.

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