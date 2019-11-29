Приехал на почту за наркотиками: в Запорожье задержали священника РПЦ. Фотофакт

В Запорожье полиция задержала иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального городского собора Илиодора (Евгения Кугатова).

Причиной, предварительно, стала полученная священником РПЦ в Украине (УПЦ МП) в одном из отделений "Новой почты" посылки, в которой в большом количестве находились амфетамин и метанамин. Об этом сообщил журналист Виталий Горбенко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около 8 вечера. "Получать столь "ценный" груз вместе со служителем церкви приехал его друг – протоиерей Квач Евгений, который остался за рулем авто и, наблюдая задержание, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии", – написал Горбенко.

Задержанный священник Facebook Виталий Горбенко

Он добавил, что, узнав о причине случившегося, другой прибывший на место священник "открестился от скомпрометированных богослужителей".

Посылка и деньги Facebook Виталий Горбенко

Задержанный священник Facebook Виталий Горбенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре задержали мужчину, который склонял детей употреблять курительные смеси.

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