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30 ноября • обновлено в 10:44
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Приехал на почту за наркотиками: в Запорожье задержали священника РПЦ. Фотофакт

4.4т
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В Запорожье полиция задержала иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального городского собора Илиодора (Евгения Кугатова).

Причиной, предварительно, стала полученная священником РПЦ в Украине (УПЦ МП) в одном из отделений "Новой почты" посылки, в которой в большом количестве находились амфетамин и метанамин. Об этом сообщил журналист Виталий Горбенко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около 8 вечера. "Получать столь "ценный" груз вместе со служителем церкви приехал его друг – протоиерей Квач Евгений, который остался за рулем авто и, наблюдая задержание, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии", – написал Горбенко.

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Задержанный священник

Задержанный священник

Facebook Виталий Горбенко

Он добавил, что, узнав о причине случившегося, другой прибывший на место священник "открестился от скомпрометированных богослужителей".

Посылка и деньги

Посылка и деньги

Facebook Виталий Горбенко

Задержанный священник

Задержанный священник

Facebook Виталий Горбенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре задержали мужчину, который склонял детей употреблять курительные смеси.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
наркотрафик Криминал
Место
Украина Запорожье
Теги
задержание наркотики УПЦ МП Новая почта фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
І тролів з вялікой тут не почуєш......
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Одним словом МП! А що ви хотіли
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
лаптекакошные иуды
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