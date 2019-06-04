В ВСУ ответили на обвинение в обстреле мечети в Донецке

Во вторник, 4 июня, подконтрольные террористам "ДНР" ресурсы заявили, что якобы Вооруженные силы Украины нанесли удар по городской мечети.

"Украинская армия открыла огонь по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке во время празднования Ураза-байрам. Зафиксировано четыре попадания в купол мечети", — говорится в сообщении Telegram-канала Inside Donetsk.

Донецкая Соборная мечеть Киевский Муфтият

Сообщается о том, что якобы на момент удара в мечети по случаю праздника находилось много людей, которые "были вынуждены укрыться в подвале". Люди якобы были эвакуированы, "пострадавших нет".

"Впервые об этом слышу", — сказал в комментарии OBOZREVATEL начальник пресс-центра Объединенных сил Евгений Сылкин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 3 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз — с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нового представителя Украины в Контактной группе по Донбассу. Им стал второй президент Украины Леонид Кучма.

4 июня мусульмане всего мира отмечают окончание месяца Рамадан — Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр — Праздник Разговения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!