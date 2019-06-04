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В ВСУ ответили на обвинение в обстреле мечети в Донецке

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Во вторник, 4 июня, подконтрольные террористам "ДНР" ресурсы заявили, что якобы Вооруженные силы Украины нанесли удар по городской мечети.

"Украинская армия открыла огонь по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке во время празднования Ураза-байрам. Зафиксировано четыре попадания в купол мечети", — говорится в сообщении Telegram-канала Inside Donetsk.

Донецкая Соборная мечеть

Донецкая Соборная мечеть

Киевский Муфтият

Сообщается о том, что якобы на момент удара в мечети по случаю праздника находилось много людей, которые "были вынуждены укрыться в подвале". Люди якобы были эвакуированы, "пострадавших нет".

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"Впервые об этом слышу", — сказал в комментарии OBOZREVATEL начальник пресс-центра Объединенных сил Евгений Сылкин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивНовости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаДонецк
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леня зе
леня зе
вот же сепары опять по себе лупили.
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Маслов Олег
Маслов Олег
"Вперше про це чую", - сказав начальник прес-центру Об'єднаних сил Євген Силкін. Пусть этот мудак фотки посмотрит, или у миссии ОБСЕ спросит, которые были на месте и зафиксировали этот факт. Сколько вы уроды будете обстреливать своих граждан?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Маслов Олег, какие же это наши граждане если они за рашку и ещё и получают поспорта рашки?территория наша а люди там это оккупанты Канарские нам они не нужны наши люди давно от туда переехали в центр Украины одни путинцы там остались а их нужно либо выслать в РФ либо.......ну ты понял))))
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