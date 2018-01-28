В военторге купили? ОБСЕ засекла террористов "ЛНР" в российской форме

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ заметили на представителе незаконного вооруженного формирования "ЛНР" нарукавную повязку, которую носили россияне из Совместного центра координации и контроля.

Об этом говорится в очередном отчете ОБСЕ за 27 января.

"Находясь на блокпосте "ЛНР" к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели разговаривали с членом "ЛНР", у которого была такая же нарукавная повязка, как и те, которые носили офицеры Российской Федерации при Совместном центре контроля и координации (СЦКК)", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили тревожные новости по Донбассу.