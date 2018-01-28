УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

В военторге купили? ОБСЕ засекла террористов "ЛНР" в российской форме

Читать новость на украинском

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ заметили на представителе незаконного вооруженного формирования "ЛНР" нарукавную повязку, которую носили россияне из Совместного центра координации и контроля.

Об этом говорится в очередном отчете ОБСЕ за 27 января.

"Находясь на блокпосте "ЛНР" к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели разговаривали с членом "ЛНР", у которого была такая же нарукавная повязка, как и те, которые носили офицеры Российской Федерации при Совместном центре контроля и координации (СЦКК)", - сказано в сообщении.

Новости
ОБСЕ "кинула" Россию с выборами в Крыму: у Путина обиделись

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили тревожные новости по Донбассу.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
ОБСЕ
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости