В Украине ввели штрафы за буллинг: самые резонансные случаи за год

В субботу, 19 января 2019 года, в Украине вступил в силу закон №2657-VIII о противодействии буллингу.

Документ определяет понятие травли и предусматривает административную ответственность за подобные действия.

В украинском законодательстве буллинг рассматривают как "моральное или физическое насилие, агрессию в любой форме или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющие признаки сознательного жестокого обращения".

Антикор

Травля, согласно законопроекту, влечет за собой штраф от 850 грн 1700 грн или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов. За повторное правонарушение штраф составит уже от 1700 до 3400 грн.

Кроме того, штраф предусмотрен и для руководителя учреждения образования, если он не сообщит о фактах буллинга в правоохранительные органы. Ответственность для руководителя учреждения предусматривает штраф в размере 850-1700 гривен или исправительные работы сроком до одного месяца с отчислением 20% заработка.

В Украине случаи буллинга в последнее время участились. OBOZREVATEL напоминает о самых резонансных инцидентах:

В августе 2018-го года в Днепре группа подростков сильно избила 14-летнюю девочку Лизу, которая страдает диабетом.Инцидент случился на глазах у всего двора, однако никто не решился защитить ребенка.

Тогда же в Одессе на Черемушках возле заброшенного детского сада и школы №69 группа подростков жестоко избила девочку. Участники происшествия снимали зверские издевательства на телефоны.

В октябре 2018 года в поселке Чернобай Черкасской области одноклассники жестоко избили третьеклассника Давида Лавриненко. Из-за побоев ребенок впал в кому.

В апреле 2018 года в Киеве одноклассники избили школьника Максима Черникова и сломали парню позвоночник. Ученик 7-го класса оказался прикован к постели.

В октябре 2018 года в харьковской школе № 151 ученицу 6-го класса публично унизили из-за того, что ее родители отказываются принимать участие в различных поборах. Ребенку не дали уйти домой, заставили присутствовать на "праздновании окончания первой четверти", при этом оставив без сладкого.

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