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В Украине ввели штрафы за буллинг: самые резонансные случаи за год

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В субботу, 19 января 2019 года, в Украине вступил в силу закон №2657-VIII о противодействии буллингу.

Документ определяет понятие травли и предусматривает административную ответственность за подобные действия.

В украинском законодательстве буллинг рассматривают как "моральное или физическое насилие, агрессию в любой форме или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющие признаки сознательного жестокого обращения".

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В Украине ввели штрафы за буллинг: самые резонансные случаи за год

Антикор

Травля, согласно законопроекту, влечет за собой штраф от 850 грн 1700 грн или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов. За повторное правонарушение штраф составит уже от 1700 до 3400 грн.

Кроме того, штраф предусмотрен и для руководителя учреждения образования, если он не сообщит о фактах буллинга в правоохранительные органы. Ответственность для руководителя учреждения предусматривает штраф в размере 850-1700 гривен или исправительные работы сроком до одного месяца с отчислением 20% заработка.

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В Украине случаи буллинга в последнее время участились. OBOZREVATEL напоминает о самых резонансных инцидентах:

В Украине ввели штрафы за буллинг: самые резонансные случаи за год
В Украине ввели штрафы за буллинг: самые резонансные случаи за год
В Украине ввели штрафы за буллинг: самые резонансные случаи за год
В Украине ввели штрафы за буллинг: самые резонансные случаи за год
В Украине ввели штрафы за буллинг: самые резонансные случаи за год

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Место
Украина
Тег
буллинг
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Приходько Егор
Приходько Егор
это что бы порошенке неудобные вопросы люди не задавали. будет говорить что его обидели и он расплакался.
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