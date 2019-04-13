В Украине вспыхнула эпидемия африканской чумы – что известно

В заповеднике на острове Хортица, в Запорожье, вспыхнула эпидемия африканской чумы свиней. Из-за болезни придется уничтожить всех диких кабанов на территории заповедника.

Об этом сообщает "Сегодня". По информации издания, на Хортице диких кабанов примерно сто голов и уже около трети из них умерли от чумы. В зоне вспышки был объявлен карантин.

Отмечается, что остров, несмотря на эпидемию АЧС, продолжают посещать туристы. За сутки сотрудникам санитарно-пропускного пункта Хортицы приходится обрабатывать около пятисот автомобилей.

Если на протяжении следующих шести месяцев на Хортице не обнаружат новых признаков эпидемии африканской чумы, в заповедник завезут новых диких кабанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вспышка АЧС была зарегистрирована в Херсоне. Тогда всего за месяц в городе погибло почти полторы сотни свиней.

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