В центре Одессы произошла перестрелка: есть жертва, пострадали полицейские. Опубликованы фото

В центре Одессы произошла перестрелка во время задержания злоумышленника.

Об этом советник председателя Нацполиции Одессы Руслан Форостяк сообщил в Facebook.

В результате происшествия трое полицейских получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Нападавший был ликвидирован.

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По словам Форостяка, участковый инспектор Приморского райотдела полиции вместе с оперативным работником прибыли по адресу, где находился преступник, которого разыскивали за правонарушение по статье "хулиганство".

"Во время задержания правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранил участкового инспектора, сотрудники применили табельное оружие", – отметил советник председателя Нацполиции Одессы.

Также в сети появилось видео кровавой перестрелки в центре Одессы.

На своей странице в Facebook активист Сергей Стерненко сообщил, что убитый преступник - пророссийский деятель Валентин Дорошенко, который называл себя членом "партии Сталина" и участвовал в одесском антимайдане.

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