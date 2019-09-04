В Полтаве извращенец напал на ребенка: приметы педофила

В Подольском районе Полтавы педофил напал на 11-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУ НП в области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook. Он обнародовал приметы извращенца.

"Возраст около 25-30 лет. Среднего телосложения. Худощавого телосложения. Рост примерно 175 см. Волосы темные короткие. Над правой бровью и на левой щеке ссадины. На правом предплечье имеет татуировку. Был одет в черные шорты с белыми вертикальными полосами по бокам и черную футболку с белой надписью английскими буквами", – рассказал Сулаев.

Всех, кто заметит мужчину с указанными приметами, попросили обращаться немедленно в полицию.

В Полтаве педофил напал на ребенка vistanews.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, на Полтавщине изнасилование 6-летней первоклассницы в Светлогорском начало обрастать жуткими подробностями.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!