Главная Новости
21 февраля • обновлено в 10:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В поезде "Укрзалізниці" женщину чуть не убила полка: появились данные о ее состоянии

1.7т
Читать материал на украинском

Женщина, пострадавшая от ЧП в поезде Киев – Бердянск, когда на нее обрушился верхняя полка вместе с пассажиром, получила перелом позвоночника и ближайшие несколько месяцев вынуждена будет провести в больнице.

В "Укрзалізниці" хотя и объявили проведения внутреннего расследования инцидента, однако в пресс-службе ведомства заявили, что во всем виноват именно пассажир сверху, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пострадавшая же 60-летняя Наталья Манько из-за тяжелой травмы уже пятый день прикована к больничной койке. Она вспоминает, что в тот злополучный час уже собиралась отдыхать, когда на нее упала верхняя "кровать" в вагоне.

"Укрзалізниця" в ЧП с полкой в поезде Киев – Бердянск обвиняет пассажира

"Укрзалізниця" в ЧП с полкой в поезде Киев – Бердянск обвиняет пассажира

"Я сижу, наклонилась положить обувь. А полка в это время развернулась и ударила меня по спине. К утру я уже двигаться не могла", – вспоминает Наталья.

По ее словам, в медучреждение ей помогли добраться друзья. Медики утверждают, что пенсионерка проведет в госпитализации не менее нескольких месяцев. Однако все равно полностью выздороветь не сможет: боль в искаженном позвоночнике, скорее всего, женщина будет чувствовать на протяжении всей жизни.

В поезде "Укрзалізниці" на пенсионерку упала полка с 80-килограммовым пассажиром

В поезде "Укрзалізниці" на пенсионерку упала полка с 80-килограммовым пассажиром

"Если бы ее сильнее согнула эта полка, то пострадал бы спинной мозг. Человек мог бы остаться парализованным", – отметил ортопед Владимир Мищенко.

Пострадавшая Наталья Манько несколько месяцев будет прикована к больничной койке

Пострадавшая Наталья Манько несколько месяцев будет прикована к больничной койке

ТСН

Добавим, что пресс-служба железной дороги обвиняет в травмировании пенсионерки пассажира с верхней полки, мол, тот неправильно закрепил свою "койку". Также в ведомстве уверяют, что все полки вагона были в исправном состоянии.

В результате ЧП в поезде пенсионерка получила перелом позвоночника

В результате ЧП в поезде пенсионерка получила перелом позвоночника

ТСН

Со своей стороны проводники, которые работают на маршруте Бердянск – Киев, утверждают, что перед каждым рейсом лично проверяют безопасность полок. И как та оборвалась – не понимают.

"На каждой полке висят у нас ремни безопасности, и на каждой мы их сами фиксируем", – признаются они.

При этом юристы советуют потерпевшей обратиться в страховую компанию, ведь каждый пассажир – застрахован.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В поезде Киев – Бердянск на женщину упала верхняя полка с 80-килограммовым пассажиром. В результате 60-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы позвоночника и попала в больницу.

  • В "Укрзалізниці" заявили, что пассажир, который ехал в поезде Киев – Бердянск, неправильно закрепил верхнюю полку и потому упал на женщину, которая сидела внизу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Скандал вокруг "Укрзалізниці"" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Место
Украина
Теги
поезд получил травму Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Гравитация, придуманная Путиным, виновата.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги