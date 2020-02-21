Женщина, пострадавшая от ЧП в поезде Киев – Бердянск, когда на нее обрушился верхняя полка вместе с пассажиром, получила перелом позвоночника и ближайшие несколько месяцев вынуждена будет провести в больнице.

В "Укрзалізниці" хотя и объявили проведения внутреннего расследования инцидента, однако в пресс-службе ведомства заявили, что во всем виноват именно пассажир сверху, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пострадавшая же 60-летняя Наталья Манько из-за тяжелой травмы уже пятый день прикована к больничной койке. Она вспоминает, что в тот злополучный час уже собиралась отдыхать, когда на нее упала верхняя "кровать" в вагоне.

"Укрзалізниця" в ЧП с полкой в поезде Киев – Бердянск обвиняет пассажира

"Я сижу, наклонилась положить обувь. А полка в это время развернулась и ударила меня по спине. К утру я уже двигаться не могла", – вспоминает Наталья.

По ее словам, в медучреждение ей помогли добраться друзья. Медики утверждают, что пенсионерка проведет в госпитализации не менее нескольких месяцев. Однако все равно полностью выздороветь не сможет: боль в искаженном позвоночнике, скорее всего, женщина будет чувствовать на протяжении всей жизни.

В поезде "Укрзалізниці" на пенсионерку упала полка с 80-килограммовым пассажиром

"Если бы ее сильнее согнула эта полка, то пострадал бы спинной мозг. Человек мог бы остаться парализованным", – отметил ортопед Владимир Мищенко.

Пострадавшая Наталья Манько несколько месяцев будет прикована к больничной койке ТСН

Добавим, что пресс-служба железной дороги обвиняет в травмировании пенсионерки пассажира с верхней полки, мол, тот неправильно закрепил свою "койку". Также в ведомстве уверяют, что все полки вагона были в исправном состоянии.

В результате ЧП в поезде пенсионерка получила перелом позвоночника ТСН

Со своей стороны проводники, которые работают на маршруте Бердянск – Киев, утверждают, что перед каждым рейсом лично проверяют безопасность полок. И как та оборвалась – не понимают.

"На каждой полке висят у нас ремни безопасности, и на каждой мы их сами фиксируем", – признаются они.

При этом юристы советуют потерпевшей обратиться в страховую компанию, ведь каждый пассажир – застрахован.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В поезде Киев – Бердянск на женщину упала верхняя полка с 80-килограммовым пассажиром. В результате 60-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы позвоночника и попала в больницу.

В "Укрзалізниці" заявили, что пассажир, который ехал в поезде Киев – Бердянск, неправильно закрепил верхнюю полку и потому упал на женщину, которая сидела внизу.

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