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14 ноября • обновлено в 15:57
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В Одессе на пляж выбросило труп дельфина. Фото

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В Одессе на пляже "Отрада" 14 ноября горожане обнаружили тушу мертвого дельфина.

Скорее всего, труп животного выбросило на берег ночным штормом. Об этом сообщает издание odessa.online (чтобы посмотреть фото, проскрольте страницу до конца).

Труп дельфина уже почти разложился. Тушу для утилизации намерены забрать представители общественной организации "Дельфины Черного и Азовского морей".

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В Одессе на пляж выбросило труп дельфина

В Одессе на пляж выбросило труп дельфина

odessa.online

В Одессе на пляж выбросило труп дельфина

В Одессе на пляж выбросило труп дельфина

odessa.online

В Одессе на пляж выбросило труп дельфина

В Одессе на пляж выбросило труп дельфина

odessa.online

Отметим, что неделю назад в Одессе на пляж "Дельфин" выбросило труп дельфина-афалины. 4 ноября мертвого дельфина нашли на пляже в Крыжановке. Что стало причиной смерти животных, пока неизвестно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму на побережье обнаружили пять дельфинов, трое из них выбросились на берег живыми.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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