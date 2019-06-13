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В Николаевской области разбился автобус с пассажирами. Фото

2.4тЧитать материал на украинском

В Николаевской области произошло крупное ДТП, в котором перевернулся микроавтобус Toyota Hiace с пассажирами.

Авария случилась в Березанском районе на 124 км автодороги "Одесса – Мелитополь – Новоазовск", сообщает пресс-служба полиции региона.

Установлено, что 66-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

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"В результате ДТП водитель погиб на месте, а четверо пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", – сообщили в полиции.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть или тяжелое телесное повреждение).

Все причины и обстоятельства аварии установит следствие.

ДТП в Николаевской области

ДТП в Николаевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, около села Юрковка в Киевской области произошло масштабное ДТП при участии микроавтобуса. В аварии пострадали семь человек.

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Тема
ДТП
Место
УкраинаНиколаев
Теги
водитель автобусаполицияДТП
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