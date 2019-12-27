В Николаеве чиновник умер после ссоры на сессии облсовета

В Николаеве чиновник поспорил с оппонентом на заседании сессии областного совета и умер после того, как написал на обидчика заявление в полицию.

Трагический инцидент произошел 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Отмечается, что в сессионном зале возник словесный конфликт между двумя представителями объединенной территориальной громады. В результате один из них решил обратиться к правоохранителям, предоставив видеодоказательства оскорблений.

В Николаеве чиновник умер после того, как поспорил с оппонентом на сессии облсовета

С этой целью они прибыли в участок: первый, чтобы написать заявление, второй – для дачи показаний.

"В холле Центрального отдела полиции 49-летний мужчина, на которого жаловался заявитель, указал на ухудшение самочувствия. Ему вызвали скорую, однако по дороге в больницу он скончался", – сказано в сообщении.

В полиции подчеркнули, что точную причину смерти мужчины будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза. При этом предварительно уже известно, что умерший несколько лет находился на учете у врача-кардиолога в связи с заболеванием сердца.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются следствием.

Как сообщал OBOZREVATEL, 38-летняя жительница Николаевской области обратилась в полицию Центрального района, сообщив, что получила касательное телесное повреждение шеи во время выгула собак неподалеку стрельбища, где тренируются правоохранители.

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