В Крыму внезапно отпустили на свободу украинского капитана: что известно

Капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, членов экипажа которого обменяли на моряков арестованного российского траулера "Норд", освободили от наказания за браконьерство в аннексированном Крыму.

Соответствующее решение вынес в пятницу, 14 июня, Балаклавский районный суд Севастополя. При этом, украинца приговорили к штрафу в 550 тысяч рублей, передает пресс-служба суда.

"Суд учел время нахождения Новицкого В.В. под стражей и освободил его от назначенного наказания полностью, отменив меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано 440 тысяч рублей", – сказано в сообщении.

Виктор Новицкий investigator.org.ua

Виктор Новицкий РИА Новости

Напомним, украинское судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков) было задержано 4 мая 2018 года российскими силовиками возле берегов аннексированного Крыма.

У рыбаков изъяли сети и рыбу. Судно и экипаж доставили на территорию аннексированного Крыма. Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве.

В начале июня стало известно, что члены экипажа ЯМК-0041 "под давлением и угрозами" написали заявление о том, что находятся на территории военной базы РФ добровольно. 25 июня моряки объявили голодовку в связи с незаконным задержанием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разгорелся скандал из-за капитана траулера "Норд". Сообщалось, что Владимир Горбенко мог пропасть без вести.

Однако через несколько дней после сообщения он приехал обратно в Крым.

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