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12 февраля • обновлено в 00:36
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"Башку ему нафиг!" В Крыму устроили бунт на телеканале, где работников заставили "съесть Трампа"

1.8т
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Незаконного "главу" Крыма Сергея Аксенова попросили проверить деятельность российской государственной телерадиокомпании "Крым".

Анонимное обращение к нему от имени коллектива появилось в соцсетях, пишет "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Сотрудники пропагандистского СМИ призвали защитить их от политики генерального продюсера канала Олега Крючкова. В обращении говорится о "психологических издевательствах" на канале, нерациональном использовании ресурсов и непрофессиональном управлении.

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Крымский пророссийский активист Илья Большедворов, который поделился письмом, сообщил, что получил его от "одного из журналистов".

"Авторы обращения попросили не называть их фамилии, потому что переживают, что и так сейчас нигде трудоустроиться не могут, а если станет известно, что они вступили в такой открытый конфликт с министерством информационной политики, то им в Крыму вообще ничего не светит. Потому что их коллеги, которые пытались оспорить свои увольнения в судах, попали, по их словам, в "черный список журналистов", которых никуда в Крыму на работу не принимают", – рассказал он.

Авторы обращения утверждают, что политика Крючкова уничтожает телеканал "Первый Крымский" (входит в медиа-холдинг ТРК).

Обращение к Аксенову

Обращение к Аксенову

Крым.Реалии

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"Благодаря "титаническому труду" генпродюсера были закрыты 98% собственных программ телерадиокомпании. Уволены более 200 специалистов... На освободившиеся базовые должности назначаются люди без профессиональных знаний, специального образования и опыта. Основным критерием отбора сотрудников является "преданность" Крючкову", – сказано в письме.

Кроме финансовых и программных претензий в вину Крючкову вменяют скандальную историю с поеданием торта в виде бюста президента США Дональда Трампа во время празднования 60-летия телерадиокомпании в мае прошлого года.

Тогда этот торт с надписью: "Спасибо за санкции" разрезали под овации и раздали сотрудникам ТРК "Крым", а фото и видео опубликовали на странице телеканала в Facebook.

В Крыму устроили бунт на телеканале

В Крыму устроили бунт на телеканале

Скрин видео

"Нам пять лет мешают жить. Нам пять лет мешают работать. Нам закрывают въезд многие страны. Поэтому мы решили ответить. Сегодня крымская "кремлевская пропаганда" официально съест Трампа и все санкции", – пояснял тогда Олег Крючков.

На видео можно услышать, как кто-то из присутствующих говорит о "Трампе": "Башку ему нафиг!"

Как писал OBOZREVATEL, оккупанты за минувшую неделю не пропустили в аннексированный Крым более 186 кг продуктов с материковой части Украины.

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Холодная война между Западом и Россией российская пропаганда Аннексия Крыма
Персоны
Сергей Аксенов Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым СМИ российские телеканалы видео
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Нациев Сала
Нациев Сала
Кастрюли, почему вас так волнует, что происходит в русском Крыму??
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Нациев Сала, а кто такие русские? А что у них есть своя республика???
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Нациев Сала, Ты вроде на украинском ресурсе , что здесь забыл?)
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