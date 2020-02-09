"Отнимают, чтобы сожрать?" Оккупанты отличились новой выходкой в Крыму

Оккупанты за минувшую неделю не пропустили в аннексированный Крым более 186 кг продуктов с материковой части Украины.

Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Говорится о "128,729 кг продукции животного происхождения и 1 голове непродуктивного животного".

"Также при проведении карантинного фитосанитарного контроля было пресечено 19 попыток ввоза продукции растительного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших с Украины, общим объемом 58 кг", – сказано в сообщении.

В Крым не пропустили 186 кг продуктов с Украины Цензор.НЕТ

Товары выявили в ручной клади и багаже личного автотранспорта в российских пунктах пропуска на админгранице Крыма с Херсонской областью

Блогер КРЫМский банд*ровец отреагировал на новость, написав на своей странице в Twitter: "Отнимают, чтобы жадно сожрать".

Отнимают, чтобы жадно сожрать: оккупанты отобрали за неделю у въезжающих в Крым с материковой Украины еще 186 кг качественных и вкусных продуктов. Остальным удалось провезти гостинец родным и друзьям, проживающим в оккупации https://t.co/fHxhBX2oUJ — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) February 9, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал