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9 февраля • обновлено в 21:25
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"Отнимают, чтобы сожрать?" Оккупанты отличились новой выходкой в Крыму

3.4т
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Оккупанты за минувшую неделю не пропустили в аннексированный Крым более 186 кг продуктов с материковой части Украины.

Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Говорится о "128,729 кг продукции животного происхождения и 1 голове непродуктивного животного".

"Также при проведении карантинного фитосанитарного контроля было пресечено 19 попыток ввоза продукции растительного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших с Украины, общим объемом 58 кг", – сказано в сообщении.

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В Крым не пропустили 186 кг продуктов с Украины

В Крым не пропустили 186 кг продуктов с Украины

Цензор.НЕТ

Товары выявили в ручной клади и багаже личного автотранспорта в российских пунктах пропуска на админгранице Крыма с Херсонской областью

Блогер КРЫМский банд*ровец отреагировал на новость, написав на своей странице в Twitter: "Отнимают, чтобы жадно сожрать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский банд*ровец
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Комментарии
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
После статьи здесь на Обозе про вал фальсификата и некондиционных продуктов, который накрыл Украину эта статья выглядит просто смешно
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1
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ смотрим на Ютуб, чтобы не помереть дураками: События - Новый участок Северо-Восточной Хорды Дмитровское шоссе
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2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Говорится о "128,729 кг продукции животного происхождения и 1 голове непродуктивного животного"." Шо, 128-киллограммового хрюкана не пропустили?
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1
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