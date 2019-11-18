"Уничтожили гавань": появились фото последствий экологической катастрофы в Крыму

В селе Кизиловое Балаклавского района (у Севастополя) в аннексированном Крыму исчезло озеро.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила блогер с ником RoksolanaToday&Крым. Она также опубликовала соответствующие фото.

"Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было. И это не засуха целенаправленно уничтожила гавань", – возмутилась блогер.

Иллюстрация. Крым

"Зачем нам озера, когда у нас храмы, ракеты, заборы. А еще полицаи и бессменный великий лидер, солнцеликий отец государства российского", – с сарказмом ответил один из пользователей сети.

Озеро в селе Кизиловое twitter.com/KrimRt

Озеро в селе Кизиловое twitter.com/KrimRt

Комментарии к посту Скриншот

Севастополь

Озера в Кизиловом больше нет

А раньше было

и это не засуха-целенаправленно уничтожила гавань pic.twitter.com/i3qqFQz893 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) November 17, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму назрела катастрофическая ситуация из-за нехватки пресной воды. Крупные реки полуострова пересохли.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram