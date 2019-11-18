Главная Новости
18 ноября • обновлено в 05:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Уничтожили гавань": появились фото последствий экологической катастрофы в Крыму

326
Читать материал на украинском

В селе Кизиловое Балаклавского района (у Севастополя) в аннексированном Крыму исчезло озеро.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила блогер с ником RoksolanaToday&Крым. Она также опубликовала соответствующие фото.

"Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было. И это не засуха целенаправленно уничтожила гавань", – возмутилась блогер.

Новости
"Фекалии текут в море": в сети показали новое экологическое ЧП в Крыму

Иллюстрация. Крым

Иллюстрация. Крым

"Зачем нам озера, когда у нас храмы, ракеты, заборы. А еще полицаи и бессменный великий лидер, солнцеликий отец государства российского", – с сарказмом ответил один из пользователей сети.

Озеро в селе Кизиловое

Озеро в селе Кизиловое

twitter.com/KrimRt

Озеро в селе Кизиловое

Озеро в селе Кизиловое

twitter.com/KrimRt

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму назрела катастрофическая ситуация из-за нехватки пресной воды. Крупные реки полуострова пересохли.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина Севастополь
Теги
Экология Крым Крым без воды Новости Крыма фотографии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
"Мы короче отключим пресную воду)) пусть как хотят сами выкручиваются)))", - говорили хихлы. "СМОТРИТЕ, У НИХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА ОТ НЕХВАТКИ ПРЕСНОЙ ВОДЫ)))))))))) ЫХЫХЫХЫХ)))", - говорят хихлы. Вот так Крым и вернется к любимой и заботливой окраине.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги