"Уничтожили гавань": появились фото последствий экологической катастрофы в Крыму

В селе Кизиловое Балаклавского района (у Севастополя) в аннексированном Крыму исчезло озеро.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила блогер с ником RoksolanaToday&Крым. Она также опубликовала соответствующие фото.
"Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было. И это не засуха целенаправленно уничтожила гавань", – возмутилась блогер.
Иллюстрация. Крым
"Зачем нам озера, когда у нас храмы, ракеты, заборы. А еще полицаи и бессменный великий лидер, солнцеликий отец государства российского", – с сарказмом ответил один из пользователей сети.
Озеро в селе Кизиловое
twitter.com/KrimRt
Озеро в селе Кизиловое
twitter.com/KrimRt
Комментарии к посту
Скриншот
Севастополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) November 17, 2019
Озера в Кизиловом больше нет
А раньше было
и это не засуха-целенаправленно уничтожила гавань pic.twitter.com/i3qqFQz893
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму назрела катастрофическая ситуация из-за нехватки пресной воды. Крупные реки полуострова пересохли.
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