В Херсоне мать выставила 6-летнюю дочь голой на улицу и обливала водой. Фото издевательств

В Херсоне мать с бабушкой поиздевались над 6-летней девочкой, выставив ее в одном белье на улицу и обливая холодной водой при температуре лишь 4 градуса.

Это событие на линию "102" сообщили соседи, когда услышали крики ребенка. Подробности рассказали в пресс-службе полиции Херсонской области на странице в Facebook (посмотреть фото, доксролльте новость до конца).

"Картина, которую увидели полицейские, шокировала. Девочка была почти без одежды, замерзлая и грязная, не могла говорить от холода", – передают в ведомстве.

В Херсоне правоохранители спасли 6-летнюю девочку от издевательств матери и бабушки Facebook/Полиция Херсонской области

По словам правоохранителей, ребенка одели и успокоили. В то же время ее родные вели себя неадекватно и бросались на соседей.

"Пообщавшись с 36-летней матерью и 64-летней бабушкой, врачи обнаружили у них признаки психического расстройства и госпитализировали", – говорится в сообщении полиции.

В Херсоне правоохранители спасли 6-летнюю девочку от издевательств матери и бабушки Facebook/Полиция Херсонской области

Кроме этого, там добавили, что ввиду угрозы жизни и здоровью ребенка, полицейские совместно с сотрудниками службы по делам детей составили акты об изъятии девочки из семьи и поместили ее в детский дом.

В Херсоне правоохранители спасли 6-летнюю девочку от издевательств матери и бабушки Facebook/Полиция Херсонской области

В Херсоне правоохранители спасли 6-летнюю девочку от издевательств матери и бабушки Facebook/Полиция Херсонской области

В Херсоне правоохранители спасли 6-летнюю девочку от издевательств матери и бабушки Facebook/Полиция Херсонской области

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура Одесской области объявила о подозрении двум воспитателям скандально известного приюта "Рассвет", в котором издевались над детьми. Их подозревают в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

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