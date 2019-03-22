Россия готовила кровавый теракт в метро Харькова: первые подробности

В Харьковском метрополитене готовился теракт, целью которого были многочисленные жертвы и дестабилизация положения в стране перед выборами.

Заказчиком кровавого преступления были спецслужбы России, которые завербовали харьковчанина, сообщили на странице СБУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывчатое устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком. Они также предоставили инструкцию для проведения подготовительных мероприятий и выплатили $15 000 за выполнение преступления", ‒ пояснили в Службе безопасности Украины.

В Харьковском метро готовился теракт Facebook СБУ

После этого мужчина купил гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывчатку для усиления ее действия и увеличения количества потерпевших.

Взрывчатку харьковчанин оставил в тайнике, который был обнаружен правоохранителями. Они изъяли ее и заменили на муляж, благодаря чему удалось избежать теракта. Мужчина был задержан при попытке установления на ст. метро "Индустриальная" ложной взрывчатки, которую он считал настоящей.

Мужчину задержали при попытке установления взрывчатки Facebook СБУ

Как писал OBOZREVATEL, в октябре Совет Европы заявил, что Россия несет ответственность за кровавый теракт в оккупированной Керчи, когда погиб 21 человек.

Генсек Совета Европы отметил, что именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала.

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