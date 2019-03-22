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Россия готовила кровавый теракт в метро Харькова: первые подробности

15.9тЧитать материал на украинском

В Харьковском метрополитене готовился теракт, целью которого были многочисленные жертвы и дестабилизация положения в стране перед выборами.

Заказчиком кровавого преступления были спецслужбы России, которые завербовали харьковчанина, сообщили на странице СБУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывчатое устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком. Они также предоставили инструкцию для проведения подготовительных мероприятий и выплатили $15 000 за выполнение преступления", ‒ пояснили в Службе безопасности Украины.

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В Харьковском метро готовился теракт

В Харьковском метро готовился теракт

Facebook СБУ

После этого мужчина купил гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывчатку для усиления ее действия и увеличения количества потерпевших.

Взрывчатку харьковчанин оставил в тайнике, который был обнаружен правоохранителями. Они изъяли ее и заменили на муляж, благодаря чему удалось избежать теракта. Мужчина был задержан при попытке установления на ст. метро "Индустриальная" ложной взрывчатки, которую он считал настоящей.

Мужчину задержали при попытке установления взрывчатки

Мужчину задержали при попытке установления взрывчатки

Facebook СБУ

Как писал OBOZREVATEL, в октябре Совет Европы заявил, что Россия несет ответственность за кровавый теракт в оккупированной Керчи, когда погиб 21 человек.

Генсек Совета Европы отметил, что именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала.

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Место
УкраинаХарьков
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
От русни с русаками, украинцам надо держатся по дальше. Зеленский долбо*еб, если хочет с ними разговаривать. Ясно, что мотивация зеленского это сваты на тв и концерты квартала на росии. Только мы, вместе с Порохом справимся с росиянскими ордынцами.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
После бабченко можете и не стараться, в этот театр уже никто не поверит
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Севченко Николай
Севченко Николай
Зеленский с Юлей будут обвинять Пороха в этом. Уже понятно их пророссийское поведение. А в россии мол братья, нужно договариваться.
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