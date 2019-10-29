В дом скандального экс-нардепа нагрянули с обысками: появились первые детали

Во вторник, 29 октября правоохранители нагрянули с обыском в дом к бывшему нардепу Богдану Дубневичу.

Силовики пришли в жилье политика в село Зубра под Львовом. Об этом передает ZAXID.NET со ссылкой на источники.

Сообщается, что обыски начались в семь утра и проходят в нескольких домах, принадлежащих Дубневичу.

При этом не известно, по какому уголовному производству проводятся следственные действия. В правоохранительных органах не комментировали обыски.

Также журналисты не смогли связаться с Дубневичем и его братом, нардепа Ярославом Дубневичем.

Богдан Дубневич Твоє Місто

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября Генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.

Ранее "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

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