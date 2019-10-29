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29 октября • обновлено в 11:07
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В дом скандального экс-нардепа нагрянули с обысками: появились первые детали

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Во вторник, 29 октября правоохранители нагрянули с обыском в дом к бывшему нардепу Богдану Дубневичу.

Силовики пришли в жилье политика в село Зубра под Львовом. Об этом передает ZAXID.NET со ссылкой на источники.

Сообщается, что обыски начались в семь утра и проходят в нескольких домах, принадлежащих Дубневичу.

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При этом не известно, по какому уголовному производству проводятся следственные действия. В правоохранительных органах не комментировали обыски.

Также журналисты не смогли связаться с Дубневичем и его братом, нардепа Ярославом Дубневичем.

Богдан Дубневич

Богдан Дубневич

Твоє Місто

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября Генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.

Ранее "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

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Персона
Богдан Дубневич
Место
Украина Львов
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Её Маё Виктор
Её Маё Виктор
на харю посмотрите
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Зачем Укрзал.покупала анкера по завышенной цене ? Кричали Ротердамм +,уже молчат... Конкретная заказуха,от безсилия сделать что-то толковое.
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