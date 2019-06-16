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В "ДНР" запаниковали из-за "масштабной атаки" ВСУ: появилось видео

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В "ДНР" решили, что Вооруженные Силы Украины собираются обстрелять позиции террористов. Это якобы связано с предстоящими переговорами трехсторонней контактной группы в Минске.

Видео с соответствующим заявлением так называемого "пресс-секретаря ДНР" Эдуарда Басурина на своей странице в Facebook опубликовал Анатолий "Штирлиц" Штефан (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы).

ВСУ

ВСУ

"Нам стало известно о планах совершить в ближайшие дни очередную вооруженную провокацию. Направленную на срыв возможных соглашений по мирному урегулированию конфликта в ходе предстоящей контактной группы в Минске", – разразился бредовыми заявлениями Басурин.

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При этом он уверен, что для этих "провокаций" якобы будут активно привлекаться украинские СМИ. Для медиа уже "оборудовали съемочные площадки", заверил террорист, вспомнив о подобных методах работы кремлевских СМИ.

"Сегодня большой праздник, считал что Эдик Басурин опрокинет чарку боярышника и ограничится текстовым сообщением. Но нет, Эдичек сегодня влупил немного тяжелого зелья и принял решение записать видеообращение", – высмеял заявление террориста офицер ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцам ВСУ удалось занять новые позиции в Марьинке. Теперь до временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеМирные переговоры в МинскеМинские договоренностиРоссийско-украинский конфликт
Персона
Эдуард Басурин
Место
УкраинаДонецк
Теги
ДонбассДНРНовости ДНРАТОООСвойна
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