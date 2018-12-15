В ''ДНР'' парень спрыгнул с высотки: видео 18+

В субботу, 15 декабря, в оккупированной Макеевке подросток разбился, спрыгнув с заброшенного 14-тиэтажного недостроя.

Об этом сообщают в местном паблике в соцсети (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). При этом в интернет-сообществе называют данную многоэтажку "проклятой", объясняя это связанными с домом смертями.

Недострой расположен на м-не Солнечный. 15-летний парень пригнул из его крыши с чем-то похожим на парашют, однако тот не раскрылся.

Скрин видео

По словам очевидце, которые снимали инцидент на камеру, понятно, что на земле должен был находиться страховочный батут, однако он тоже не сработал.

На месте происшествия работали медики и правоохранители, туда же прибыла мать погибшего.

Высотка, из которой пригнул подросток

По информации 1К, погибший мальчик был не из города. Вместе с компанией он специально приехал из Харцызска, чтобы совершить экстремальный прыжок. На крышу он взобрался также со своими друзьями.

Высотка, из которой пригнул подросток

Жители города, отмечают в соцсети, неоднократно просили забаррикадировать вход, либо обрушить ступени первого этажа заброшенного дома, но местная непризнанная "власть" проигнорировала обращения людей.

С начала года погибший подросток стал третьими ребенком, который погиб из-за падения с высоты.

Осторожно, кадры 18+!

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мужчина поджег квартиру и сбросился с 13 этажа. Он упал на козырек возле входа, разрушив его и заблокировав проход в один из подъездов.