В Черкассах произошло массовое отравление детей: что известно

В Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом. По информации медиков, угрозы для их жизни нет.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 38 детей госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.

Состояние 23 госпитализированных медики оценивают как легкое, остальные 15 находятся в состоянии средней тяжести.

24tv

Еще 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в детском лагере под Киевом ранее отравились 12 детей, один из которых умер.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!