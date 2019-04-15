В Черкассах произошло массовое отравление детей: что известно

В Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом. По информации медиков, угрозы для их жизни нет.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 38 детей госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.
Состояние 23 госпитализированных медики оценивают как легкое, остальные 15 находятся в состоянии средней тяжести.
24tv
Еще 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно.
Как сообщал OBOZREVATEL, в детском лагере под Киевом ранее отравились 12 детей, один из которых умер.
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