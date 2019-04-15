|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

В Черкассах произошло массовое отравление детей: что известно

772Читать материал на украинском

В Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом. По информации медиков, угрозы для их жизни нет.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 38 детей госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.

Состояние 23 госпитализированных медики оценивают как легкое, остальные 15 находятся в состоянии средней тяжести.

В Черкассах произошло массовое отравление детей: что известно

24tv

Новости
В Украину тоннами везут отравленные фрукты: чем опасны и как распознать

Еще 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в детском лагере под Киевом ранее отравились 12 детей, один из которых умер.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаЧеркассы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения