ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Уже сидел: на Волыни педофил поиздевался над 5-летней девочкой

912Читать материал на украинском

В Волынской области 41-летний педофил развратил 5-летнюю девочку.

Преступник задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (без права внесения залога). Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Уточняется, что вечером 21 июня на линию службы "102" поступило сообщение от 46-летней жительницы области о совершении односельчанином развратных действий в отношении ее дочери.

Новости
Под Запорожьем зверски изнасиловали 6-летнего ребенка

"Полицейские сразу же задержали и доставили 41-летнего злоумышленника в отделение полиции", – сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Сведения по факту развращения малолетней следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего).

22 июня 41-летнему жителю Волыни сообщили о подозрении и арестовали. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Иллюстрация

Иллюстрация

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаЛуцк
Теги
развращал несовершеннолетнююпострадал ребенокпедофилыНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel