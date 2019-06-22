Уже сидел: на Волыни педофил поиздевался над 5-летней девочкой

В Волынской области 41-летний педофил развратил 5-летнюю девочку.
Преступник задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (без права внесения залога). Об этом информирует пресс-служба областной полиции.
Уточняется, что вечером 21 июня на линию службы "102" поступило сообщение от 46-летней жительницы области о совершении односельчанином развратных действий в отношении ее дочери.
"Полицейские сразу же задержали и доставили 41-летнего злоумышленника в отделение полиции", – сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Сведения по факту развращения малолетней следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего).
22 июня 41-летнему жителю Волыни сообщили о подозрении и арестовали. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
Иллюстрация
Соцсети
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Дарина Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге домой.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня было найдено тело Дарины. Сотрудники полиции извлекли голый труп из выгребной ямы в доме ее соседа.
Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали.
В своих первоначальных показаниях Тарасов сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.
21 июня прошли похороны 11-летней Дарины Лукьяненко.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.