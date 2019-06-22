Уже сидел: на Волыни педофил поиздевался над 5-летней девочкой

В Волынской области 41-летний педофил развратил 5-летнюю девочку.

Преступник задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (без права внесения залога). Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Уточняется, что вечером 21 июня на линию службы "102" поступило сообщение от 46-летней жительницы области о совершении односельчанином развратных действий в отношении ее дочери.

"Полицейские сразу же задержали и доставили 41-летнего злоумышленника в отделение полиции", – сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Сведения по факту развращения малолетней следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего).

22 июня 41-летнему жителю Волыни сообщили о подозрении и арестовали. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Иллюстрация Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

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