МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости расследований

Костянтин Машовець
Костянтин Машовець
Експерт Центру військово-політичних дослідженьВсе статьи автора

Ужасы нашего двора, или О безопасности и сотрудничестве в Европе

1.4т

Что такое ОБСЕ и её Специальная мониторинговая миссия (СММ ОБСЕ) в Украине, думаю никому особо объяснять не стоит. Весьма специфическая организация с весьма специфическими людьми.

Достаточно вспомнить господина Хуга с его практически "избирательным" зрением, а так же спонтанными приступами слепоты на Донбассе, которые позволяли ему и его людям не замечать наплыва разного рода "отпускников" и "заблудившихся", косящих под местный контингент с полным набором разного стреляющего и взрывающегося дерьма, прикидующихся восставшими местных "шахтёров и трактористов" характерной бурятской наружности, "исконных" донбасских "казаков", родом откуда-то из под Вышнего Волочка и просто обитателей ростовских помоек и разного рода бомжей, волей судьбы и Кремля превратившихся в добровольных "строителей русского мира".

Новости
Интересы США и Украины совпали: американцы предупредили Россию о санкциях

Какое-то затмения, бывало, наступало на наблюдателей СММ ОБСЕ, когда они в упор не могли увидеть шныряющих на Донбассе представителей путинской фауны. Не говоря уже про то, что разбираться когда и куда, а главное кто и из чего стреляет на Донбассе им было временами просто недосуг. Напомню, кто забыл, что по мнению, членов этой миссии и её Главы, "по этому поводу утверждать ничего однозначно не стоит". Мол, вроде эти все "заблудившиеся" и "отпускники" есть, но вроде их нигде и не видно. Такой вот, весьма и весьма специфический мониторинг...

О причинах и поводах, такой избирательности со зрением у наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине можно долго и упорно спорить. Однако, несомненно, что основным побуждающим мотивом, я бы назвал даже провоцирующим фактором, такого рода патологических изменений в их зрении и слухе, стали некоторые особенности и нюансы в биографиях этих самых наблюдателей. Как говорил в своё время, самый известный "людоед" ХХ века, в этом отношении действительно "кадры решают всё".

Новости
Они сняли маски...

И действительно, кадры в составе это мониторинговой миссии "по безопасности и сотрудничеству", бывало, попадались весьма любопытные Например, бывшие военные дипломаты из РФ (читай офицеры ГРУ), некие представители "общественных организаций", родом из СВР РФ и т. д. Более того, как оказалось, всю эту "безопасность", а так же "сотрудничество в Европе" в значительной мере спонсировала и оплачивала... сама Российская федерация.

Потому, и пихала в разного рода мониторинговые миссии под эгидой ОБСЕ того, кого хотела.

Вообщем, по-началу работы этой "миссии" ожидать особой взвешанности и объективности от неё не стоило. Лишь, после того, как разгорелся небольшой международный "мониторинговый" скандальчик, к чему, каемся и наша группа "ИС" приложила руку, а подчинённые "печальной лошади" наистерили в ПА Совета Европы своё исключение, в составе этой миссии начались некие благотворные изменения. В результате чего, наблюдатели сразу заметили и танки с "Градами" родом из Мордора, и "бурятских шахтёров", и даже некое незаконное "шевеление" на не подконтрольном официальным украинским властям участке российско-украинской границы.

Новости
Россия попала в газовый капкан

Однако, было бы наивным полагать, что в Кремле оставят свои попытки "контролировать и направлять" в нужном для него русле работу и выводы органа, по которым европейские бюрократы судят о реальной ситуации на Донбассе. Ставки тут немалые и во многом, успехи украинской дипломатии на ниве осуждения "братской агрессии" в Европе, что выливается в весьма неприятные для Кремля "санкционные ущемления его прав и интересов", обусловленны тем, что СММ ОБСЕ временами таки прозревала...

Недавно, Казахстан предложил на должность Специального представителя СММ ОБСЕ в Украине своего представителя — некую мадам Мадину Бинешовну Джарбусынову. Европарламентарии вкупе с еврочиновниками склонны для того, что бы "...повысить статус государства активно участвующего в разрешении международных конфликтов в качестве миротворца и модератора" назначить её на эту должность. И на сегодняшний день, эта мадам является основным претендентом на неё.

Формально, тут всё логично. Она кадровый, карьерный дипломат Казахстана, прошла целую череду ключевых и важных дипломатических должностей в МИД этой страны, а так же имеет ранг Черзвычайного и Полномочного посла. И сейчас пребывает на весьма ответственной должности — специального представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. Казалось бы, лучшей(го) — не сыскать. Но, как говорится, есть нюансы...

Дело в том, что в своё время мадам Джарбусынова являлась координатором (главой) проектов ОБСЕ в Украине (май 2013-го — июнь 2014-го). Весной - осенью 2014-го года эта мадам поучаствовала в одной не слишком приглядной истории. В эфире одного из "украинских" каналов (речь идёт о 112-м канале) заявила буквально следующее "...На ежегодном совещании ОБСЕ по вопросам имплементации обязательств в области прав человека прозвучало заявление представителя неправительственной группы, работающей в этой сфере, о том, что якобы в Украине на Востоке обнаружены захоронения, где, по свидетельству, эти тела оказались без внутренних органов, то есть вот поставлен вопрос о том, что существует такая торговля, возможно...".

После чего, российские СМИ весьма активно и довольно настойчиво разогнали весть о том, что яко бы подразделения Нацгвардии Украины (речь шла о добровольческих батальонах) торгуют внутренними человеческими органами. И что, это "подтвердили в ОБСЕ". А до этого славного заявления мадам Джарбусыновой, некие "неправительственные" организации, родом из заповедника под названием ДНР, активно продвигали тезис о том, что "... каратели разбирают на органы гражданских, пленных ополченцев и своих ранененных" ссылаясь на яко бы обнаруженные массовые захоронения гражданских лиц с характерными швами и отстутствием внутренних органов, в районе Нижней Крынки, посёлка Коммунар и ряда других населённых пунктов.

Понятно, что к бреду питекантропов из Домбабвы и их рупоров из Путинленда, кто-то в Европе вряд ли бы отнёсся серьёзно, но вот когда "представитель ОБСЕ" заявляет, что "вопрос поставлен" и "прозвучало заявление об обнаружении захоронений", то выходит, что "проблема" действительно существует. Причём, неважно — есть такая проблема в действительности или нет (а её в реальности просто не существовало, ибо ни Национальная гвардия Украины, ни добровольческие подразделения в тех, краях, где были яко бы обнаружены со слов дебилов, заваливших мирный пассажирский самолёт с сотнями невинных мирных пассажиров, "массовые захоронения лиц без внутренних органов", не дислоцировались). Главное — озвучить в информационном пространстве, что "вопрос о торговле внутренними органами в Украине", таки поставлен на повестке дня...

Вообщем, мадам Джарбусынова таки поучаствовала в кремлёвской информационной специальной операции и вряд ли несознательно. Ибо, именно на такую мысль наталкивают несколько подробностей из её биографии. Например, не смотря на то, что мадам Джарбусынова окончила Казахский институт международных отношений и иностранных языков(в 1977-м году) и проучилась аспирантом института языкознания АН СССР (до 1980-го года), всё это время, с 1974-го по 1990-е года она занималась исключительно комсомольско-партийной работой, отвлёкшись лишь на 3 года (1980-1983 годах) на преподавательскую работу. Я не буду утверждать, что перспективную казашку с отличным знанием английского языка в 80-ые годы просто не могло не приметить КГБ, особенно его Первое главное управление (известное ныне как Служба внешней разведки РФ), возможно и не приметило. Действительно, в то благое советское время, улицами ходили просто толпы англоязычных казашек. Но то, что разного рода партийно-советские активисты в те благостные времена были первыми кандидатами на вербовку в "хитрые" советские органы, это весьма известный факт...

Вообщем, подводя итог всему вышесказанному, можно уверенно утверждать — безопасность и сотрудничество в Европе, вещь полезная и нужная. Это, несомненно. Но, лучше держать эту "вещь" подальше от кураторства со стороны Кремля. А то, оно всё может гарантированно закончится не только "мальчиками в трусиках", "торговлей внутренними человеческими органами", но и чем-нибудь похуже и похлеще...

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Костянтин МашовецьКостянтин Машовець
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
Источник
Источник:Facebook Константина Машовца
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги