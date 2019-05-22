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"Успешная операция": в "ДНР" похвастались пленными бойцами ВСУ

7.5тЧитать материал на украинском

Террористическая группировка "ДНР" подтвердила, что взяла в плен украинских военных.

"В ходе успешно проведённой операции "НМ ДНР" была задержана ДРГ противника. При задержании была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца НМ, а также взрывчатые вещества" — заявили в "командовании ДНР", передает Телеграмм-канал Inside Donetsk.

Отмечается, что в настоящий момент "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

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Иллюстрация: пленный военный

Иллюстрация: пленный военный

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе. Двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, военные отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации.

По словам министра обороны Степана Полторака, с ними был старшина.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОбмен пленными
Место
УкраинаДонецк
Теги
ДНРтеррористы "ДНР"Новости ДНР
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de lik
de lik
А ведь скаклы утверждают, что они токо обороняются, и вазе не в курсе че происходит, а оно вона как!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
хохлы,у вас же уже есть такая статья...хвастаетесь что ли? ))))))))))))))))))))
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CARGO 100
CARGO 100
Многие в ВСУ им завидуют ...
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