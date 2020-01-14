Умерла украинка, которую хозяин бросил с инсультом на улице в Польше

13 января умерла украинка Оксана Харченко, которую в Польше выбросили на улицу после перенесенного инсульта.
Об этом в Facebook сообщил бывший Почетный консул Украины в Познани, председатель общественно-культурного общества "Польша-Украина" Витольд Горовский.
Дипломат рассказал, что Харченко находилась у родителей в селе неподалеку Турки во Львовской области.
"Туда я завез ее после многих месяцев очень тяжелой реабилитации. В общем, ее состояние было хорошее, однако она так и не смогла двигаться самостоятельно. Две недели назад я связывался с сестрой Оксаны Харченко. Она сказала, что Оксана продолжает находиться в родительском доме", – сообщил он.
Горовский добавил, что Харченко долго болела почечной недостаточностью. Окончательная причина смерти не известна.
Оксана Харченко
Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2018 года в Польше местный работодатель в Великопольском воеводстве не захотел оказать помощь украинке Оксане Харченко, у которой произошло кровоизлияние в мозг, вывез ее в город и вызвал полицию к якобы пьяной женщине.
Однако после поляк согласился полностью оплатить лечение и реабилитацию пострадавшей.
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