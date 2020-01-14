Главная Новости
14 января • обновлено в 08:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Умерла украинка, которую хозяин бросил с инсультом на улице в Польше

Читать материал на украинском

13 января умерла украинка Оксана Харченко, которую в Польше выбросили на улицу после перенесенного инсульта.

Об этом в Facebook сообщил бывший Почетный консул Украины в Познани, председатель общественно-культурного общества "Польша-Украина" Витольд Горовский.

Дипломат рассказал, что Харченко находилась у родителей в селе неподалеку Турки во Львовской области.

Новости
Польша пошла на радикальный шаг из-за наглой лжи Путина

"Туда я завез ее после многих месяцев очень тяжелой реабилитации. В общем, ее состояние было хорошее, однако она так и не смогла двигаться самостоятельно. Две недели назад я связывался с сестрой Оксаны Харченко. Она сказала, что Оксана продолжает находиться в родительском доме", – сообщил он.

Горовский добавил, что Харченко долго болела почечной недостаточностью. Окончательная причина смерти не известна.

Оксана Харченко

Оксана Харченко

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2018 года в Польше местный работодатель в Великопольском воеводстве не захотел оказать помощь украинке Оксане Харченко, у которой произошло кровоизлияние в мозг, вывез ее в город и вызвал полицию к якобы пьяной женщине.

Однако после поляк согласился полностью оплатить лечение и реабилитацию пострадавшей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
смерть заробитчане
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
8
Смешно
0
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
СТАШНАЯ ТРАГЕДИЯ, НО ПОРАЖАЕТ ДРУГОЕ:-- ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ СВИДОМЫХ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хо Хол
Хо Хол
Хозяин бросил бггг. Ну хоть честно написали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Что-то я не пойму этих людей. Хотят капитализма, свободы и либерализма... и тут же "хозяин выбросил". А он что, её папа? Или родственник какой? Почему он должен о ней заботится? Он должен оплатить ей больничный, если это записано в документах. Всё.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги