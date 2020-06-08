В Украине российские спецслужбы подкупом пытались похитить секретные документы относительно работы отечественного мощного ракетного комплекса Р-360 "Нептун" – сверхсекретного проекта, которым могла бы гордиться любая страна-член НАТО.

Тогда как другие "агенты Кремля" несколькими словами в бюджете сами едва не "сбили" такую страшную врагам украинскую установку. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в начале мая агент ФСБ РФ купил у украинских военных, которые присутствовали на испытаниях "Нептуна", часть документации по ракете. Причем россиян интересовала именно настоящая инженерная жемчужина проекта – головка самонаведения крылатой ракеты.

ФСБ РФ пыталась украсть документы о разработке "Нептуна"

"Офицеры убедили агента, что готовы продать больше документов – лишь бы дали больше денег. Сработало. Операцию украинской контрразведки сняли на скрытые камеры. Как только агент получил часть документации, контрразведчики взяли его на горячем", – говорится в сообщении.

Известно, что задержанным оказался Александр Рущак, который больше двадцати лет провел за решеткой с короткими перерывами на свободе. По его словам, он был только курьером: с ФСБ связывался по телефону, отправлял им фото документов, а деньги находил в подготовленных тайниках.

При этом расследователи отмечают, что о том, кто именно из военных имеет доступ к информации о "Нептуне", российская сторона, скорее всего, знала заранее. Так как цель врага – сделать все возможное и невозможное, чтобы "Нептун" никогда не стал на боевое дежурство в Украине.

"Они ищут слабое место уникальной ракеты. Но, оказалось, слабое место не только "Нептуна", но и всей ракетной программы, создали сами украинцы. Это остатки советских межконтинентальных баллистических ракет СС-24, которые хранятся на Павлоградском химическом заводе. Почти четыре десятка гигантских цилиндров – в каждом по 50 тонн топливной смеси", – говорится в материале.

Как известно, соцсети периодически пугают павлоградцев этими ракетами, утверждая, якобы, из-за них экология города находится под постоянной угрозой.

На самом деле старые СС-24 – это не токсичный хлам, а стратегический ресурс. Поскольку Павлоградский химзавод – единственное место в мире, где со старого ракетного топлива создают новое – для новых украинских ракет. Это единственный источник топлива и боевых частей для всей украинской ракетной программы. То есть, не будет этого ресурса – Украина останется не только без "Нептуна", но и "Ольхи", "Тайфуна", боеприпасов и т. д. Как говорит гендиректор ГП НПО "Павлоградский химический завод" Леонид Шиман, без топлива, которое производят здесь, эти проекты можно закрывать.

Ракетный комплекс "Нептун"

Но при этом высокоточный удар ракетная программа получила от тех, кто должен был ее защитить – от украинских нардепов. В частности, отмечают расследователи, осенью 2019 года, приняв госбюджет, парламент неожиданно урезал финансирование переработки межконтинентальных ядерных ракет СС-24, которые базировались в Украине.

"Не знаю, могла ли Россия повлиять, но им это очень выгодно. Думаю, они очень радовались, поскольку, чем мы слабее в военных силах и вооружении, тем легче с нами разговаривать. Не только на Донбассе, не только в Минске, но и в мире", – добавляет Шиман.

К счастью, программу удалось спасти – правительство срочно отыскало способ финансирования, а это более 130 млн гривен.

Поэтому сейчас Украина способна создать ракету средней дальности – такую, какой из агитационных плакатов Советский Союз пугал Соединенные Штаты во времена холодной войны.

"Если Киеву хватит политической смелости пойти на такой шаг, Украина, при необходимости, будет способна достать военные цели за 5 000 километров от границ. Даже за Уральским хребтом. Неплохой ресурс для сдерживания взбешенного противника. И попытки Москвы остановить этот внезапный поворот – лишь подтверждают правильность такой украинской стратегии", – резюмируют расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области произошло успешное испытание мощного украинского ракетного комплекса Р-360 "Нептун".

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