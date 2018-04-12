Украинский чиновник повесился на окне собственного кабинета

Глава финансового управления Звенигородской госадминистрации Черкасской области Вячеслав Власенко покончил с собой в своем рабочем кабинете.

По словам представителя полиции, Власенко завязал веревку на батарее в своем кабинете и, набросив петлю, выпрыгнул из окна, сообщает ТСН.

Труп чиновника обнаружил сторож администрации.

Известно, что перед суицидом Власенко написал прощальное письмо, которое ночью разнес по кабинетам своих коллег.

В полиции детали письма не раскрыли, но известно, что чиновник просил свою мать не приезжать на похороны. Он также обвинял свое начальство в пропаже нескольких тысяч долларов своих сбережений.

Коллеги и близкие не понимают мотивов поступка чиновника. Некоторые сотрудники администрации утверждают, что в последнее время Власенко был хмурым и подавленным. В гости к родным он не ездил, а на праздники отключил телефон.

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