Украина раскрыла ОБСЕ план шантажа России

Модель поведения России состоит в том, чтобы создавать проблемы, брат на себя обязательства по их решению, а затем нарушать их, создавая новую проблему и требуя уступок.

План Москвы по шантажу Украины раскрыл постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

Алексей Цимбалюк zik.ua

"Сложившаяся модель поведения Российской Федерации состоит в следующем: создать проблему, взять на себя обязательства по ее решению, затем нарушить эти обязательства и создать еще одну проблему, требуя новых уступок с другой стороны", – сказал Цимбалюк.

Он напомнил, что после аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе, Украина согласилась подписать с РФ при посредничестве ОБСЕ Минский протокол и Меморандум в сентябре 2014 года.

Тогда украинская сторона прекратила огонь, отвела тяжелое вооружение с линии соприкосновения и приняла закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который в числе прочего предусматривал проведение досрочных местных выборов в ОРДЛО в декабре 2014 года.

"Все было готово для восстановления мира на Донбассе. Но это никогда не было частью плана РФ", – отметил дипломат.

Вместо этого, уточнил он, РФ провела свои фейковые и незаконные выборы в оккупированных районах, а позднее усилила атаки и стала захватывать новые территории Украины.

Цимбалюк также напомнил, что 12 февраля 2015 года Украина согласилась подписать Минский комплекс мероприятий, который позднее был согласован резолюцией Совета безопасности ООН. Этот документ дополнял Минский протокол и Меморандум.

"Но это также не остановило Россию. В течение следующих дней она захватила Дебальцево, главный железнодорожный узел между Донецком и Луганском, и продолжила регулярные вооруженные атаки против украинских военнослужащих", – отметил дипломат.

После этого, напомнил он, на нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года удалось договориться о ряде пунктов, направленных на мирное урегулирование на Донбассе, но РФ снова нарушила свои обязательства: российские оккупационные силы продолжают нарушать режим прекращения огня, блокируют установление новых участков разведения и открытие новых КПВВ и препятствуют свободе передвижения СММ ОБСЕ.

Отдельно Цимбалюк отметил невыполнение Россией своих обязательств как страны-оккупанта в аннексированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля на Донбассе снова возросла интенсивность атак вооруженных формирований Российской Федерации. Террористы шесть раз обстреливали украинских военнослужащих из минометов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!