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27 сентября • обновлено в 18:44
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По Украине прокатилась волна "заминирований": какие места оказались под угрозой

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В пятницу, 27 сентября, в нескольких городах Украины сообщили о "минировании" многих помещений, в том числе и объектов инфраструктуры.

Речь идет об аэропорте "Жуляны" и отеле "Хилтон" в Киеве, о международном аэропорте "Львов" имени Даниила Галицкого – соответственно во Львове, о больнице и военном госпитале в Житомире, а также об аэропорте и отеле в Запорожье, сообщили в Национальной полиции.

К правоохранителям также поступило сообщение о "минировании" аэропорта "Жуляны" и гостиницы "Хилтон" в Киеве.

"Ведется проверка кинологами. Работают все соответствующие службы. Только после завершения проверки сможем предоставить информацию об эвакуации", – рассказали правоохранители.

По Украине прокатилась волна "заминирований"

По Украине прокатилась волна "заминирований"

В пресс-службах полиции Львовской, Житомирской и Запорожской областей сообщили об аналогичных ситуациях.

В частности, во Львове "заминировали" международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого, в Житомире – больницу и военный госпиталь, а в Запорожье – аэропорт в Шевченковском районе и один из отелей в Вознесеновском районе.

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Во всех случаях на места выехали соответствующие службы, которые начали осмотр помещений и прилегающих территорий. Правоохранители предприняли меры для установления лиц заявителей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Киев
Тег
аэропорт Жуляны
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Решетников Александр
Решетников Александр
Звонят в основном с телефонов-автоматов. Оборудовать их веб-камерами и вся недолга..
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