"Уходят лучшие!" Умер один из основателей "Госпиталя Майдана": фото патриота

В среду, 19 февраля, умер волонтер и военный врач Зиновий Допилка, который был одним из основателей "Госпиталя Майдана".
Мужчина долго боролся с раком. О его смерти сообщила руководитель юридического департамента в центре "Госпиталь Майдана" Светлана Андрейчук на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Зиновий Допилка
facebook.com/svetlana.andreychuk
Зиновий Допилка
facebook.com/svetlana.andreychuk
Зиновий Допилка
facebook.com/svetlana.andreychuk
Она поблагодарила его за все годы, начиная со времен Майдана и выразила соболезнования родным.
"Вот и в нашем полку стало меньше. Сегодня перестало биться сердце нашего волонтера, военного врача, друга, просто хорошего человека", – написала Андрейчук.
Зиновий Допилка
facebook.com/svetlana.andreychuk
Зиновий Допилка
facebook.com/svetlana.andreychuk
Похороны Зиновия Допилки состоятся завтра, 20 февраля, в городе Трускавец Львовской области.
Зиновий Допилка
facebook.com/svetlana.andreychuk
Зиновий Допилка
facebook.com/svetlana.andreychuk
Зиновий Допилка
facebook.com/svetlana.andreychuk
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