"Уходят лучшие!" Умер один из основателей "Госпиталя Майдана": фото патриота

В среду, 19 февраля, умер волонтер и военный врач Зиновий Допилка, который был одним из основателей "Госпиталя Майдана".

Мужчина долго боролся с раком. О его смерти сообщила руководитель юридического департамента в центре "Госпиталь Майдана" Светлана Андрейчук на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Зиновий Допилка facebook.com/svetlana.andreychuk

Зиновий Допилка facebook.com/svetlana.andreychuk

Зиновий Допилка facebook.com/svetlana.andreychuk

Она поблагодарила его за все годы, начиная со времен Майдана и выразила соболезнования родным.

"Вот и в нашем полку стало меньше. Сегодня перестало биться сердце нашего волонтера, военного врача, друга, просто хорошего человека", – написала Андрейчук.

Зиновий Допилка facebook.com/svetlana.andreychuk

Зиновий Допилка facebook.com/svetlana.andreychuk

Похороны Зиновия Допилки состоятся завтра, 20 февраля, в городе Трускавец Львовской области.

Зиновий Допилка facebook.com/svetlana.andreychuk

Зиновий Допилка facebook.com/svetlana.andreychuk

Зиновий Допилка facebook.com/svetlana.andreychuk

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