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20 февраля • обновлено в 00:36
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"Уходят лучшие!" Умер один из основателей "Госпиталя Майдана": фото патриота

2.6т
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В среду, 19 февраля, умер волонтер и военный врач Зиновий Допилка, который был одним из основателей "Госпиталя Майдана".

Мужчина долго боролся с раком. О его смерти сообщила руководитель юридического департамента в центре "Госпиталь Майдана" Светлана Андрейчук на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Зиновий Допилка

Зиновий Допилка

facebook.com/svetlana.andreychuk

Зиновий Допилка

Зиновий Допилка

facebook.com/svetlana.andreychuk

Зиновий Допилка

Зиновий Допилка

facebook.com/svetlana.andreychuk

Она поблагодарила его за все годы, начиная со времен Майдана и выразила соболезнования родным.

"Вот и в нашем полку стало меньше. Сегодня перестало биться сердце нашего волонтера, военного врача, друга, просто хорошего человека", – написала Андрейчук.

Зиновий Допилка

Зиновий Допилка

facebook.com/svetlana.andreychuk

Зиновий Допилка

Зиновий Допилка

facebook.com/svetlana.andreychuk

Похороны Зиновия Допилки состоятся завтра, 20 февраля, в городе Трускавец Львовской области.

Зиновий Допилка

Зиновий Допилка

facebook.com/svetlana.andreychuk

Зиновий Допилка

Зиновий Допилка

facebook.com/svetlana.andreychuk

Зиновий Допилка

Зиновий Допилка

facebook.com/svetlana.andreychuk

Умер один из основателей "Госпиталя Майдана"
Умер один из основателей "Госпиталя Майдана"

Ранее OBOZREVATEL писал, что вгороде Славутич Киевской области умер 47-летний защитник Украины, киборг, который боролся за Донецкий аэропорт, Евгений Арефьев с позывным "Спартак".

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
смерть Майдан

Новости расследований

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