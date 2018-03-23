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Удар по авторитету: Генпрокуратура Польши раскритиковала "антибандеровский" закон

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Генпрокуратура Польши считает неконституционным одно из положений скандального закона об Институте национальной памяти (ИНП), который предусматривает наказание за отрицание преступлений "украинских националистов" против поляков.

Об этом говорится в позиции ведомства для Конституционного суда страны относительно документа, который находится на рассмотрении в КС, сообщает "Укринформ".

Прокуратура просит признать неконституционным положение, которое предусматривает, что "действие закона применяется к гражданину Польши и иностранцу, совершивших преступление, независимо от законодательства места (страны) совершения преступления".

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В Генпрокуратуре отмечают, что соглашаясь на добавление положения о наказании за рубежом, польский законодатель не принял во внимание, что эффективность применения этого положения за пределами страны может быть невысокой.

"Это может привести к обратным результатам, чем это предполагалось, и как следствие – может поставить под сомнение авторитет Польши, которая не сможет выполнить эту норму законодательства", – говорится в обосновании ведомства.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Польше анонсировали изменение "антибандеровского закона".

Место
Польша
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