Удар по авторитету: Генпрокуратура Польши раскритиковала "антибандеровский" закон

Генпрокуратура Польши считает неконституционным одно из положений скандального закона об Институте национальной памяти (ИНП), который предусматривает наказание за отрицание преступлений "украинских националистов" против поляков.

Об этом говорится в позиции ведомства для Конституционного суда страны относительно документа, который находится на рассмотрении в КС, сообщает "Укринформ".

Прокуратура просит признать неконституционным положение, которое предусматривает, что "действие закона применяется к гражданину Польши и иностранцу, совершивших преступление, независимо от законодательства места (страны) совершения преступления".

В Генпрокуратуре отмечают, что соглашаясь на добавление положения о наказании за рубежом, польский законодатель не принял во внимание, что эффективность применения этого положения за пределами страны может быть невысокой.

"Это может привести к обратным результатам, чем это предполагалось, и как следствие – может поставить под сомнение авторитет Польши, которая не сможет выполнить эту норму законодательства", – говорится в обосновании ведомства.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Польше анонсировали изменение "антибандеровского закона".