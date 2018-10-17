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''Учился на тройки'': стало известно о новых подробностях по керченскому стрелку

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Семья Владислава Рослякова, которого подозревают в теракте в Керченском политехническом колледже, не была благополучной.

Об этом рассказал источник в Министерстве образования аннексирвоанного Крыма в комментарии RT. По его словам, парень учился на тройки.

"Отец Владислава — инвалид, жил отдельно от семьи. Насколько известно, его в подъезде ударили по голове, и последствия травмы до конца не прошли. Мать мальчика работала санитаркой в онкоцентре, а также несколько лет назад увлеклась учением "Свидетелей Иеговы", – рассказал источник.

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По его словам, отношения между мамой и сыном бывали напряженными. Женщина якобы иногда обыскивала парня, когда тот приходил домой. В Минобразования уточнили журналистам, что Росляков регулярно посещал школу, но учился на тройки.

Отношения с одноклассниками были нормальными, а в проявлении агрессии парень не был замечен. Единственный неприятный инцидент случился в старших классах, когда его доставили в отделение полиции с алкогольным отравлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура открыла уголовное дело по факту взрывов и стрельбы в Керчи по статье теракт. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объекты
расследованиетеракт
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Тяжёлое наследие украинского прошлого! Сколько их ещё, отравленных!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна террорист! трупы трупы трупы Ичкерия Дагестан Ингушетия-война и трупы! смерть росийским выплядкам! крысчане послучают то что заслужили
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Он Алекс
Он Алекс
это так важно,что увлеклась учением "Свидетелей Иеговы" источник забыл уточнить,что в рф эта организация запрещена в 2017 году была?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Организация запрещена, но сами они никуда не делись.
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