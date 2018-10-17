''Учился на тройки'': стало известно о новых подробностях по керченскому стрелку

Семья Владислава Рослякова, которого подозревают в теракте в Керченском политехническом колледже, не была благополучной.

Об этом рассказал источник в Министерстве образования аннексирвоанного Крыма в комментарии RT. По его словам, парень учился на тройки.

"Отец Владислава — инвалид, жил отдельно от семьи. Насколько известно, его в подъезде ударили по голове, и последствия травмы до конца не прошли. Мать мальчика работала санитаркой в онкоцентре, а также несколько лет назад увлеклась учением "Свидетелей Иеговы", – рассказал источник.

По его словам, отношения между мамой и сыном бывали напряженными. Женщина якобы иногда обыскивала парня, когда тот приходил домой. В Минобразования уточнили журналистам, что Росляков регулярно посещал школу, но учился на тройки.

Отношения с одноклассниками были нормальными, а в проявлении агрессии парень не был замечен. Единственный неприятный инцидент случился в старших классах, когда его доставили в отделение полиции с алкогольным отравлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура открыла уголовное дело по факту взрывов и стрельбы в Керчи по статье теракт. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших.