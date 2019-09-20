Убивали и похищали людей: в Полтаве задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого"

В Полтаве спецслужбы задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" и самого 60-летнего главу группировки.

Их подозревают в рэкете, убийствах, похищении людей и торговле оружием и инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Главарем банды является уроженец Грузии, который теперь живет в Киеве.

"Самвел Донецкий" – влиятельный мафиози, как он лично себя называл, начиная с 90-х, руководил криминальной группировкой на Донбассе, впоследствии распространил свое влияние на Запорожье и Полтавщину", – рассказал Коваль.

Его банда держала в страхе местных бизнесменов, работников и должностных лиц государственных и банковских учреждений на Донбассе.

"В преступном мире "славился" своим коварством и беспринципностью, при малейшей возможности любой ценой стремился занять место повыше на иерархической ступени. При первом же конфликте интересов боевики Самвела жестоко расправились с лидером противников, расширив границы своего влияния. Их "визитной карточкой" были бандитизм, выбивание несуществующих долгов, покушения на убийства и убийства", – добавил Коваль.

Каждый раз Самвел избегал наказания, подкупая правоохранительные органы.

По словам Коваля, "верхушка" преступного мира вынесла "приговор" Самвелу – смертная казнь. Узнав об этом, он превратил место своего проживания в крепость, оснащенную всеми возможными способами и средствами защиты.

"Обвиненный в вымогательстве с пытками в составе и во главе преступной группы, Самвел попал за решетку на 14 лет и был этапирован на западную Украину. Благодаря прежним связям в нужных органах добился перевода в Запорожскую область. Впоследствии оказался на свободе раньше положенного срока", – рассказал Коваль.

Среди задержанных – сам 60-летний Самвел, его 58-летняя сообщница и двое ближайших исполнителей преступлений. Правоохранители провели больше 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов криминальной группировки.

Им готовят вручения подозрений за совершение ряда преступлений, в частности, по: ст.255 (создание преступной организации), ст. 189 (незаконное завладение транспортным средством), ст.296 (хулиганство), ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.27 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Также сообщили правоохранительные органы Армении для осуществления расследования на территории Украины.

В Полтаве задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" Нацполиция

В Полтаве задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" Нацполиция

В Полтаве задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" Нацполиция

В Полтаве задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" Нацполиция

В Полтаве задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" Нацполиция

В Полтаве задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" Нацполиция

В Полтаве задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" Нацполиция

В Полтаве задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ заявило о громком задержании. В ОПГ входил полицейский.

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