"Убил молодую семью!" Подробности смертельного ДТП под Харьковом

История с ДТП в Харьковской области, в котором погибли супруги Евгений и Анастасия Еткало, получила продолжение. Родители молодых людей считают, что виновник аварии может уйти от ответственности.

Подробности – в материале OBOZREVATEL.

ДТП произошло в августе прошлого года на трассе возле г. Люботин. Водитель фуры, по данным полиции, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ. В результате столкновения водитель легкового авто, а также его пассажиры – Анастасия и Евгений – погибли.

Анастасия и Евгений погибли в ДТП под Харьковом. Их авто влетело под фуру

"Не мог не заметить!"

Мама Анастасии – Ольга Нечипоренко считает, что именно водитель грузовика нарушил правила дорожного движения.

"Экспертиза установила, что видимость для водителя фуры составляла 465 м, он не мог не заметить ВАЗ! Также при выезде с второстепенной дороги грузовик не тормозил, а добавил скорости... Водитель убил молодую семью, а вместе с ними их близких!" – рассказала она OBOZREVATEL.

Первое судебное заседание состоялось 24 января в Харьковском районном суде Харьковской обл. Водитель фуры – второй слева

Судебное заседание

Водитель фуры работает в ООО "Оргхарчопромсервіс" (Черкассы). На сайте компании указано, что она является лидирующим предприятием в Украине, обслуживающих пищевую промышленность.

Родственники погибших боятся, что водитель грузовика может "отделаться" условным сроком.

"Ходят слухи, что его не посадят. Уже "включают" финансирование", – рассказала Ольга. По ее словам, после ДТП мужчину взяли под стражу, но затем отпустили под домашний арест.

Водитель работает в ООО "Оргхарчопромсервіс"

ДТП, в котором погибли Анастасия и Евгений Еткало

ДТП, в котором погибли Анастасия и Евгений Еткало

Авария произошла возле г. Люботин

Ехали на день рождения

Анастасия и Евгений поженились всего за два месяца до трагедии. 3 августа, в день аварии, молодожены ехали к своим друзьям, чтобы отпраздновать день рождения Насти, которой исполнился 21 год. Был выходной день и маршрутки в направлении Харькова были заполнены, поэтому молодые люди добирались попуткой. Эта поездка стала для них роковой.

Отец Анастасии Сергей вспоминает, как он с супругой не могли связаться с дочерью.

"Затем позвонила подружка дочери из Харькова. Сказала, что Настя все еще не приехала. Мы заволновались, сели в машину, поехали. Когда подъехали к месту происшествия, увидели вокруг много полиции и разбитый автомобиль под грузовиком. В нем была дочка с зятем…" – рассказал мужчина.

Анастасия и Евгений

По словам отца девушки, участок, где произошло ДТП, является проблемным. Там нередко происходят аварии.

(Продолжение следует...)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Киевлянин шесть лет (!) добивается справедливости в отношении ДТП, в котором погиб его брат. Пострадавший уверен, что имел место сговор между компанией-перевозчиком, в которой работал водитель, устроивший аварию, и правоохранителями.

В Украине продолжает увеличиваться число дорожно-транспортных происшествий. Всего в 2019 году в авариях погибло 3 454 человека, что на 3,1% больше, чем в 2018-м.

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