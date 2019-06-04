Убийство ребенка полицейскими: названо максимальное наказание для копов

Полицейским, которые застрелили 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком, нельзя будет предъявить обвинение по статье "умышленное убийство", предусматривающей наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-сотрудник МВД, эксперт по вопросам реформы правоохранительных органов Анатолий Онищук, комментируя намерение Генпрокуратуры переквалифицировать дело.

По словам эксперта, обвинение по статье 115 Уголовного кодекса "умышленное убийство" будет очень сложно доказывать и отстаивать в суде.

"Это не очень правильная с юридической точки зрения квалификация. Мне кажется, что это попытка немного успокоить общество жесткими оценками этого события", – считает он.

Как пояснил Онищук, для умышленного убийства надо иметь намерение, а в ситуации с гибелью ребенка от рук пьяных копов все "возникло спонтанно".

"Я уверен, что тут если и будет убийство, то убийство по неосторожности. Это максимум до 10 лет срок. А 115-я статья, если группа лиц, предусмотрено пожизненное заключение. Я убежден, что тут не будет пожизненного", – отметил экс-сотрудник МВД.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В пятницу, 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницький 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение в голову, когда гулял около своего дома.

3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.

Как выяснилось, в мальчика попала шальная пуля. Рядом с его домом двое пьяных полицейских в свободное от работы время "развлекались" стрельбой по банкам.

Подозреваемых арестовали. Это старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Изначально их действия квалифицировали по части 2 статьи 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

После смерти мальчика генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело будет переквалифицировано по статье "умышленное убийство".

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