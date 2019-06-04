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Убийство ребенка полицейскими: названо максимальное наказание для копов

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Полицейским, которые застрелили 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком, нельзя будет предъявить обвинение по статье "умышленное убийство", предусматривающей наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-сотрудник МВД, эксперт по вопросам реформы правоохранительных органов Анатолий Онищук, комментируя намерение Генпрокуратуры переквалифицировать дело.

По словам эксперта, обвинение по статье 115 Уголовного кодекса "умышленное убийство" будет очень сложно доказывать и отстаивать в суде.

"Это не очень правильная с юридической точки зрения квалификация. Мне кажется, что это попытка немного успокоить общество жесткими оценками этого события", – считает он.

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Как пояснил Онищук, для умышленного убийства надо иметь намерение, а в ситуации с гибелью ребенка от рук пьяных копов все "возникло спонтанно".

"Я уверен, что тут если и будет убийство, то убийство по неосторожности. Это максимум до 10 лет срок. А 115-я статья, если группа лиц, предусмотрено пожизненное заключение. Я убежден, что тут не будет пожизненного", – отметил экс-сотрудник МВД.

Убийство ребенка полицейскими: названо максимальное наказание для копов

facebook.com/romabra

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В пятницу, 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницький 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение в голову, когда гулял около своего дома.

  • 3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.

  • Как выяснилось, в мальчика попала шальная пуля. Рядом с его домом двое пьяных полицейских в свободное от работы время "развлекались" стрельбой по банкам.

  • Подозреваемых арестовали. Это старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Изначально их действия квалифицировали по части 2 статьи 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

  • После смерти мальчика генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело будет переквалифицировано по статье "умышленное убийство".

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVНовости Киева и Киевской области
Персона
Анатолий Онищук
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украиныполицейские убили ребенкаполицияМВДМинистерство внутренних дел Украины
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