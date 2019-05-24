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Убийство Гандзюк: Мангера поймали на хитрости

1.4тЧитать материал на украинском

Один из подозреваемых по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер прошел полиграф. Однако прокуратура не примет данные результаты прохождения детектора лжи.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook, Мангер провел обследование не в специализированном учреждении.

Лысенко пояснил, что согласно постановлению Шевченковского суда от 14 марта, Мангер должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением специального технического средства – компьютерного полиграфа, а выполнить решение поручили экспертам КНИИСЭ Министерства юстиции. Однако подозреваемый прошел тест во Всеукраинской ассоциации полиграфологов.

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"Данное исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении", – отметили в ГПУ.

В Facebook же Мангер выложил результаты исследования, где якобы полиграф подтвердил, что он не знал о нападении на Гандзюк и не участвовал в действиях, связанных с ним.

"На днях я прошел эту процедуру, проводила которую эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог Татьяна Пономарева. Вся процедура длилась более 4 часов", – написал подозреваемый.

По словам Мангера, к преступлению причастен генерал СБУ Даниил Доценко, и это доказывают результаты его полиграфа.

Мангер прошел полиграф

Мангер прошел полиграф

Facebook

Мангер прошел полиграф

Мангер прошел полиграф

Facebook

Мангер прошел полиграф

Мангер прошел полиграф

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владислав МангерАндрей ЛысенкоЕкатерина Гандзюк
Место
Украина
Теги
Гандзюкполиграф
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