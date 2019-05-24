Убийство Гандзюк: Мангера поймали на хитрости

Один из подозреваемых по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер прошел полиграф. Однако прокуратура не примет данные результаты прохождения детектора лжи.
Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook, Мангер провел обследование не в специализированном учреждении.
Лысенко пояснил, что согласно постановлению Шевченковского суда от 14 марта, Мангер должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением специального технического средства – компьютерного полиграфа, а выполнить решение поручили экспертам КНИИСЭ Министерства юстиции. Однако подозреваемый прошел тест во Всеукраинской ассоциации полиграфологов.
"Данное исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении", – отметили в ГПУ.
В Facebook же Мангер выложил результаты исследования, где якобы полиграф подтвердил, что он не знал о нападении на Гандзюк и не участвовал в действиях, связанных с ним.
"На днях я прошел эту процедуру, проводила которую эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог Татьяна Пономарева. Вся процедура длилась более 4 часов", – написал подозреваемый.
По словам Мангера, к преступлению причастен генерал СБУ Даниил Доценко, и это доказывают результаты его полиграфа.
Мангер прошел полиграф
Мангер прошел полиграф
Мангер прошел полиграф
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. 15 февраля залог был внесен и его выпустили из СИЗО.
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