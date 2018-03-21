Убийство экс-депутата в Запорожье: в полиции озвучили странную версию

Полиция опровергает версию убийства в Запорожье бывшего депутата Генического райсовета, учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева с целью ограбления.

"14 марта около 17:30 в Коммунарский отделение полиции поступило сообщение о том, что в городской больнице внезапно умер мужчина в возрасте около 35 лет. Установлено, что по данным камер видеонаблюдения, 12 марта с 15 часов мужчина находился на железнодорожном вокзале Запорожья. Версия об умышленном убийстве с целью ограбления гражданина не нашла своего подтверждения", – сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Украины в Запорожской области.

Отмечается, что правоохранители в больнице изъяли рюкзак с личными вещами и фотоаппаратом, банковские карты и сумку с документами погибшего. По версии полиции, им оказался житель Херсонской области 1982 года рождения.

"С поля зрения камер видеонаблюдения гражданин не исчезал. 13 марта около полуночи мужчине вызвали скорую помощь. Его в состоянии алкогольного опьянения без видимых телесных повреждений медики сопроводили к автомобилю скорой. Гражданина с личными вещами доставили в больницу", - заявили в полиции.

Экс-депутат мог передвигаться самостоятельно. Однако позже, врачи диагностировали травму головы. Была проведена операция. Но мужчина скончался, не приходя в сознание.

"Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой несчастный случай", – подчеркнули в пресс-службе.

Тем временем, родственники утверждают, что при погибшем не было личных вещей.

Как сообщал "Обозреватель", 19 марта стало известно, что Гурулев трагически погиб в Запорожье. Отмечалось, что он должен был улететь с друзьями в Турцию, однако рейс был отменен, а экс-депутат пропал. По версии директора школы, в которой работал Гурулев, он был жестоко избит, а один палец был разрублен.