У Путина отмахнулись от вопроса о Сенцове

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает новой информацией о голодающем в российской колонии украинском режиссере Олеге Сенцове.

"Пока мне нечего сказать помимо того, что было сказано ранее. Нечего добавить", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда следует ожидать ответа российского президента после его беседы с президентом Франции о Сенцове, передает "Крым.Реалии".

Как известно, 10 августа Эммануэль Макрон призвал российского Владимира Путина найти "гуманитарное решение" ситуации, в которой оказался голодающий в российской колонии украинский политзаключенный

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

После этого сестра Сенцова получила от него письмо, в котором режиссер признался, что "конец близок".

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО - Салехарда поздно вечером 11 августа вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов. Позже российская ФСИН опровергла информацию и сообщила, что Сенцова из колонии не вывозили.