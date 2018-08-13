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У Путина отмахнулись от вопроса о Сенцове

3.8тЧитать новость на украинском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает новой информацией о голодающем в российской колонии украинском режиссере Олеге Сенцове.

"Пока мне нечего сказать помимо того, что было сказано ранее. Нечего добавить", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда следует ожидать ответа российского президента после его беседы с президентом Франции о Сенцове, передает "Крым.Реалии".

Как известно, 10 августа Эммануэль Макрон призвал российского Владимира Путина найти "гуманитарное решение" ситуации, в которой оказался голодающий в российской колонии украинский политзаключенный

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Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

После этого сестра Сенцова получила от него письмо, в котором режиссер признался, что "конец близок".

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО - Салехарда поздно вечером 11 августа вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов. Позже российская ФСИН опровергла информацию и сообщила, что Сенцова из колонии не вывозили.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтУкраинские политзаключенные в РоссииНарушение прав человека в РоссииДело Олега Сенцова
Персоны
Олег СенцовДмитрий Песков
Место
Россия
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Правильно,отмахнулись как от назойливой мухи.До вашего проткнутого террориста дела нет никому,тем более Путину.Сдохнет Максим,ну и хуй с ним.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы. ну честно уже задолбали, выйдет не выйдет, он террорист. и ему ещё тарахтеть 16 лет.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Шёл 25372 день голодовки… Многие журналисты, освещавшие её начальный период, успели повзрослеть, состариться, выйти на пенсию и умереть в преклонном возрасте в окружении многочисленных детей, внуков и правнуков, а долгожданная дистрофия всё никак не шла к Сенцову. Длинными северными ночами он сидел на тюремной койке, задумчиво жевал сало, присланное украинскими друзьями для укрепления духа голодающего, и размышлял над тем, что пошло не так… :)
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