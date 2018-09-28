МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Ты баба!" На Запорожье водитель маршрутки оскорбил АТОшника

Читать материал на украинском

В Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки отказался бесплатно везти ветерана АТО, при этом обозвав его "бабой, которая не хочет за себя платить".

Вскоре шоферу пришлось оправдываться и извиняться за хамство – представители городского Союза участников АТО узнав о конфликте, провели с ним "воспитательную беседу", сообщил в Facebook председатель организации Владимир Минко.

"Водитель дергал участника АТО за форму и говорил, что он баба, потому что за себя платить не хочет", – рассказал он, опубликовав видео разговора с шофером.

Новости
''Ты убивал братский народ!'' Скандал с АТОшником и врачом в Киеве получил неожиданный финал

По его словам, воспитательной беседой и извинениями водителя, активисты не ограничатся и будут добиваться штрафа и компенсации морального ущерба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский ведущий сравнил ветеранов АТО с убийцами.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
8
7
Смешно
2
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
andreyev andrei
andreyev andrei
Педераны АТО дождуться, что водители маршруток организуют свой профсоюз и вломят этим чпокнутым ветеранам по самые томаты.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Моня
Моня
Водитель не обязан бесплатно возить ублюдков, которые воевали против своего народа. А тех, мразей, которые выступили в роли "воспитателей", обязательно будет ждать суд, как человеческий, так и Божий..
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Т Александр
Т Александр
Водители маршруток это отдельная раса долбоебов.За этот случай просто промолчу... нет не промолчу - это же сука ''мужик '' он водитель танка, и на востоке защищает свою родину.Маршрутки это такой затянувшийся совок.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Иваненко Виталий, зачем вы так с Сашкой Толпоёповым? У него же остатки куриного мозга сейчас взорвуться, он же не знает ответа на заданные вами вопросы!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Т Александр, Свiдоме бидло, кто напал на вашу свiдому отару? С кем Украина разорвала дип и торговые отношения, в связи с войной???
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги