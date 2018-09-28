"Ты баба!" На Запорожье водитель маршрутки оскорбил АТОшника

В Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки отказался бесплатно везти ветерана АТО, при этом обозвав его "бабой, которая не хочет за себя платить".

Вскоре шоферу пришлось оправдываться и извиняться за хамство – представители городского Союза участников АТО узнав о конфликте, провели с ним "воспитательную беседу", сообщил в Facebook председатель организации Владимир Минко.

"Водитель дергал участника АТО за форму и говорил, что он баба, потому что за себя платить не хочет", – рассказал он, опубликовав видео разговора с шофером.

По его словам, воспитательной беседой и извинениями водителя, активисты не ограничатся и будут добиваться штрафа и компенсации морального ущерба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский ведущий сравнил ветеранов АТО с убийцами.