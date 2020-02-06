"Хотят нас лечить": Цимбалюк указал на угрозу для Украины в словах человека Суркова

Российский пропагандист Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, назвал украинцев больными и обвинил в отказе от причастности к победе во Второй мировой войне.

Украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube отметил, что это свидетельствует о дальнейшем намерении России "ломать" Украину в свою сторону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они (украинцы. – Ред.) уже другие, они вот такие. Вы не можете им об этом говорить. Это бессмысленно. Они вас все равно не слышат. Вот вам пример того, как идеология установлена в качестве государственной в Украине. У украинцев нет понимания, что они больны. Они готовы отказываться от своей собственной истории, от общих традиций. Это их право. Мы не можем им навязывать свою позицию", – отметил Чеснаков.

Цимбалюк, в свою очередь, отметил, что такая риторика рупора Кремля доказывает и то, что у страны-агрессора абсолютно нет осознания своей причастности к кардинальной смене курса развития Украины.

"Это парадоксально, но они хотят захватывать украинские территории, параллельно использовать Вторую мировую войну как идеологическую основу этого вторжения, а потом делают вид, что не понимают, почему идеологическая конструкция российская не всем близка в Украине", – подчеркнул журналист.

Вместе с тем, он признал, что в нашей стране есть значительная часть населения, симпатизирующая политсилам, связанным с оккупантами.

Чеснаков и Сурков

"Да, у нас есть 10%, даже чуть больше, граждан нашей страны, которые откровенно голосуют за ОПЗЖ, за партию Путина в Украине. Не знаю, чего они хотят. Возможно, повторить опыт оккупированных территорий. Ведь что несет "русский мир"? Они говорят, что это "освобождение" от Украины. Единственный нюанс – почему после "освобождения" Донецка и Луганска в первую очередь там развелось очень много подвалов, тюрем?" – задается вопросом Цимбалюк.

"Как вы понимаете, в Донецке и Луганске вряд ли живут "бандеровцы". А тюрьмы увеличиваются в пропорциональном масштабе. Для кого же эти места лишения свободы и издевательств над людьми? Этот вопрос нужно частенько задавать избирателям российских партий в Украине. Они зовут через политику российских захватчиков, а те для них обязательно сделают вот такой "сюрприз", – предупредил симпатиков "русского мира" в Украине журналист.

Возвращаясь к заявлениям Чеснакова, Цимбалюк сделал вывод, что украинцы не дождутся того времени, когда Россия оставит их в покое и позволит самостоятельно решать все свои вопросы, включая исторические споры.

"О чем говорит Чеснаков? О том, что украинцы больны. А Чеснаков – это голос Суркова. И это странно, что люди, которые работают на Кремль, в МИД РФ все считают, что наша страна заболела. Возникает вопрос: они нам сочувствуют? Нет. Они хотят нас лечить. Опять же по примеру Крыма и Донбасса. Дальше – одно из сильнодействующих средств, по их логике, – это подвалы. Для перевоспитания. Правда, не все оттуда возвращаются", – снова предостерег украинцев журналист.

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