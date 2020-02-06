"Хотят нас лечить": Цимбалюк указал на угрозу для Украины в словах человека Суркова

Российский пропагандист Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, назвал украинцев больными и обвинил в отказе от причастности к победе во Второй мировой войне.
Украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube отметил, что это свидетельствует о дальнейшем намерении России "ломать" Украину в свою сторону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Они (украинцы. – Ред.) уже другие, они вот такие. Вы не можете им об этом говорить. Это бессмысленно. Они вас все равно не слышат. Вот вам пример того, как идеология установлена в качестве государственной в Украине. У украинцев нет понимания, что они больны. Они готовы отказываться от своей собственной истории, от общих традиций. Это их право. Мы не можем им навязывать свою позицию", – отметил Чеснаков.
Цимбалюк, в свою очередь, отметил, что такая риторика рупора Кремля доказывает и то, что у страны-агрессора абсолютно нет осознания своей причастности к кардинальной смене курса развития Украины.
"Это парадоксально, но они хотят захватывать украинские территории, параллельно использовать Вторую мировую войну как идеологическую основу этого вторжения, а потом делают вид, что не понимают, почему идеологическая конструкция российская не всем близка в Украине", – подчеркнул журналист.
Вместе с тем, он признал, что в нашей стране есть значительная часть населения, симпатизирующая политсилам, связанным с оккупантами.
Чеснаков и Сурков
"Да, у нас есть 10%, даже чуть больше, граждан нашей страны, которые откровенно голосуют за ОПЗЖ, за партию Путина в Украине. Не знаю, чего они хотят. Возможно, повторить опыт оккупированных территорий. Ведь что несет "русский мир"? Они говорят, что это "освобождение" от Украины. Единственный нюанс – почему после "освобождения" Донецка и Луганска в первую очередь там развелось очень много подвалов, тюрем?" – задается вопросом Цимбалюк.
"Как вы понимаете, в Донецке и Луганске вряд ли живут "бандеровцы". А тюрьмы увеличиваются в пропорциональном масштабе. Для кого же эти места лишения свободы и издевательств над людьми? Этот вопрос нужно частенько задавать избирателям российских партий в Украине. Они зовут через политику российских захватчиков, а те для них обязательно сделают вот такой "сюрприз", – предупредил симпатиков "русского мира" в Украине журналист.
Возвращаясь к заявлениям Чеснакова, Цимбалюк сделал вывод, что украинцы не дождутся того времени, когда Россия оставит их в покое и позволит самостоятельно решать все свои вопросы, включая исторические споры.
"О чем говорит Чеснаков? О том, что украинцы больны. А Чеснаков – это голос Суркова. И это странно, что люди, которые работают на Кремль, в МИД РФ все считают, что наша страна заболела. Возникает вопрос: они нам сочувствуют? Нет. Они хотят нас лечить. Опять же по примеру Крыма и Донбасса. Дальше – одно из сильнодействующих средств, по их логике, – это подвалы. Для перевоспитания. Правда, не все оттуда возвращаются", – снова предостерег украинцев журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу. Причиной его ухода стала "смена курса на украинском направлении".
Предполагается, что бурная деятельность Суркова, который покинул пост помощника главы РФ, по дестабилизации ситуации в Украине остановилась после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.
Стало известно, что Сурков пришел к власти благодаря событиям в Украине.
Военный обозреватель Юрий Карин считает, что после президентских и парламентских выборов в Украине президент России Владимир Путин, осознав провал Кремля, изменил тактику по Донбассу, что и привело к отставке его помощника Суркова.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал, что Сурков, которого считают "куратором" украинского вопроса, вряд ли исчезнет из команды Путина.
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