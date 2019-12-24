"Ни на что не намекаю": Цимбалюк предупредил Путина о роковой расплате за Крымский мост

Хвастаясь возобновлением железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом, российский президент Владимир Путин не должен забывать о судьбе российского императора Александра ІІІ.

Ведь именно на этом маршруте поезд монарха попал в серьезную аварию, напомнил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так журналист отреагировал на слова Путина во время открытия железнодорожной ветки Крымского моста о том, что ж/д сообщение между украинским полуостровом и Россией прерывалось всего три раза – во время Октябрьской революции, Второй мировой войны и оккупации в 2014 году.

Новости Украина приготовила ответ на поезд Путина через Крымский мост

Путин и Крымский мост

"Это что же получается? Что никаких проблем для поездов, которые курсировали по маршруту Санкт-Петербург – Крым, Санкт-Петербург – Севастополь, не было и все испортила аннексия? Но когда Владимир Путин копает так глубоко, в смысле намекает на восстановление исторической справедливости, мол при царе еще ездили по этому маршруту, хочется напомнить историю от 1888 года", – сказал Цимбалюк.

"Когда по этому маршруту двигался император Александр ІІІ, и его поезд попал в аварию. И произошло это все под Харьковом, украинским Харьковом. Вы думаете я на что-то намекаю? Ни в коем случае! Я говорю о том, что историю нужно рассматривать в комплексе", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL:

18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

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