Главная Новости
24 декабря • обновлено в 17:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Ни на что не намекаю": Цимбалюк предупредил Путина о роковой расплате за Крымский мост

3.4т
Читать материал на украинском

Хвастаясь возобновлением железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом, российский президент Владимир Путин не должен забывать о судьбе российского императора Александра ІІІ.

Ведь именно на этом маршруте поезд монарха попал в серьезную аварию, напомнил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так журналист отреагировал на слова Путина во время открытия железнодорожной ветки Крымского моста о том, что ж/д сообщение между украинским полуостровом и Россией прерывалось всего три раза – во время Октябрьской революции, Второй мировой войны и оккупации в 2014 году.

Новости
Украина приготовила ответ на поезд Путина через Крымский мост

Путин и Крымский мост

Путин и Крымский мост

"Это что же получается? Что никаких проблем для поездов, которые курсировали по маршруту Санкт-Петербург – Крым, Санкт-Петербург – Севастополь, не было и все испортила аннексия? Но когда Владимир Путин копает так глубоко, в смысле намекает на восстановление исторической справедливости, мол при царе еще ездили по этому маршруту, хочется напомнить историю от 1888 года", – сказал Цимбалюк.

"Когда по этому маршруту двигался император Александр ІІІ, и его поезд попал в аварию. И произошло это все под Харьковом, украинским Харьковом. Вы думаете я на что-то намекаю? Ни в коем случае! Я говорю о том, что историю нужно рассматривать в комплексе", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
Крымский мост
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
11
36
Смешно
4
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Цымбалюк - иди от! Шут и позор украинской журналистики! Его вопросы Путину - верх деби лизма и примитивности! Там ещё есть Ковтун, яркий представитель укрСМИ! Два сапога -пара!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хилл Джон
Хилл Джон
Александр → https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Alexander_III%2C_Emperor_of_Russia_%281845-94%29.png
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Не, ну если сам Цимбалюк предупредил, то теперь точно Темнейший разберет мост отдаст Кубань с Ростовом и прекратит строить Северный поток. Х*хлы, вы больны.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги