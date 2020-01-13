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13 января • обновлено в 07:04
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Трагедия с самолетом МАУ в Иране: в СБНО сделали важное заявление о погибших украинцах

1.6т
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Борт Минобороны вернется из Ирана тогда, когда сможет обеспечить возвращение всех тел погибших украинцев в катастрофе с самолетом МАУ.

Об этом в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отметив, что при необходимости в Иран "будут отправлены дополнительные силы".

"Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по завершению всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе", – написал Данилов.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Алексей Данилов
Место
Иран
Тег
СНБО
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