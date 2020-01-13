Трагедия с самолетом МАУ в Иране: в СБНО сделали важное заявление о погибших украинцах

Борт Минобороны вернется из Ирана тогда, когда сможет обеспечить возвращение всех тел погибших украинцев в катастрофе с самолетом МАУ.

Об этом в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отметив, что при необходимости в Иран "будут отправлены дополнительные силы".

"Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по завершению всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе", – написал Данилов.

Крушение Boeing в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Хасан Роухани на своей странице в Twitter написал, что Иран выплатит компенсацию семьям 176 жертв.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.

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