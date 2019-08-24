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Теща Притулы сбила мать и ребенка: шоумен впервые дал комментарий по трагедии

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Известный украинский шоумен Сергей Притула впервые прокомментировал ДТП с участием свое тещи Лилии Сопельник, которая 22 августа сбила мать с 9-летним ребенком.

"Ни я лично, ни моя жена, не делали попыток "порешать" вопросы с судьями или прокурорами. Лично я, как муж своей жены, конечно же, предложил маме своей жены помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшего семьи", - заявил шоумен в своем Facebook.

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Персона
Сергей Притула
Место
Украина Киев
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