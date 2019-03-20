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Террористы устроили жесткую перестрелку на Донбассе: у ВСУ проблемы

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В среду, 20 марта, в зоне проведения ООС на Донбассе получили ранения три украинских военнослужащих.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, в течение суток террористы 7 раз обстреляли позиции ВСУ, из которых 5 раз с применением запрещенного "Минском" оружия, израсходовав 39 мин.

Оккупанты открывали огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Лебединское;

  • из снайперского оружия в районе города Марьинка.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов в районе населенного пункта Новолуганское;

  • из минометов 82-го калибра вблизи населенных пунктов Песчаное и Айдар;

  • из минометов 120-го калибра и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 в районе населенного пункта Троицкое.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — сказано в сообщении.

Террористы устроили жесткую перестрелку на Донбассе: у ВСУ проблемы

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне вблизи района операции Объединенных сил провели учения боевые самолеты ВСУ.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Junio Van
Junio Van
Потери уточняются... Каска тымчука: в укровермахте потерь нет... ))
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